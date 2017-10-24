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Yolculuk yapacaklar dikkat! Çok önemli 8 kilo uyarısı

Uğur CEBECİ
24.10.2017 - 21:43 | Son Güncelleme:

Standart dışı bir kabin bagajı, aynı zamanda kazaya da davetiye çıkartıyor. Bu konuda havayollarının çok farklı uygulamaları var. Normalde bu bagajların ağırlığı 8 kilogram olması gerekirken 25 kilograma kadar çıkabiliyor ve kontrol eden yok...

BELKİ Avrupa ülkelerinde çok gerekli değil ama bizim coğrafyamızda şart. Ortadoğu, Asya-Pasifik’te, Afrika’da çok gerekli. Uçakta kabine alınan el bagajları, belirlenen ağırlıkların neredeyse birkaç katı. Yolculuk yapacaklar dikkat Çok önemli 8 kilo uyarısı

Ayrıca birden fazla el bagajı uçağa sokuluyor. Normalde 8 kilogram olması gerekirken 15-20-25 kiloyu geçen el bagajları var.

GÖSTERMEK İSTEMİYORLAR

Bazı yolcular görevlilere check-in sırasında el bagajlarını göstermiyorlar. Biraz geride bir yere bırakanlar bile var. Sonra uçağın kalkış ağırlığı yanlış hesaplanıyor. Özellikle KKTC uçuşlarından başlayarak, bizim Anadolu uçuşlarında el bagajlarının kilosu meçhul.

Almanya’dan yoğun geliş-gidişler de de bu böyle. Bayram gelişlerine bir bakın, ürkütücü el bagajları var. Bagajların bazıları, havalimanlarındaki örnek demir kalıpların içine sığmıyor. Koca koca şeyler...

Yolcu da genel olarak her şeyini uçağın içine, kabine alma arzusu öne çıkıyor. Bagaj kayıpları, havalimanlarındaki hırsızlıklarda bunun nedeni. Ama ne olursa olsun el bagajları tartılmalı.

8 kg’ı geçince tolerans kullanılmaması gerekir. Böyle giderse bir gün uçağın altındaki ağırlıktan fazla yukarıda bagaj ağırlığı olacak. Kalkış için hesaplanan balans asla gerçekle ağırlıkla tutmayacak.

 Yolculuk yapacaklar dikkat Çok önemli 8 kilo uyarısı

Etiketler: gazetehaberleri , havalimanı kuralları , bagaj ağırlıkları
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