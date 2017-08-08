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8. kez Türkiye'de! Alanya'ya demirledi...

İHA, AA
08 Ağustos 2017 - 15:11Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 15:51

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Alanya Limanı'na sefer düzenleyen Med Queen adlı kruvaziyer, kente 8'inci seferini gerçekleştirdi. Eylül ayına kadar 6 sefer daha yapacak olan gemi, her seferinde yaklaşık 250 yolcuyu ilçeye getirecek.

Bahama bandıralı Med Queen isimli kruvaziyer, Alanya Limanı'na sekizinci kez demir attı. Yolcuların gemiden inmesinin ardından basın mensuplarına gemi gezdirildi. Med Queen Genel Müdürü Vicenzo Orlandini, gazetecilere yaptığı açıklamada, kruvaziyerin Alanya'ya Beyrut'tan gelen tek gemi olduğunu söyledi. 

8. kez Türkiyede Alanyaya demirledi...


Sezon boyunca Alanya Limanı'na 14 kez demir atacak geminin, 350 kişilik yolcu kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Orlandini, "150 mürettebatı bulunan gemiden inerek karaya ayak basan turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek alışveriş yapıyor. Gemi yolcuları kişi başı her limanda 500 ila bin dolar arası harcama yapıyor. Bunun yanında mürettebat ve gemi olarak bizler de Alanya'dan meyve alıyoruz ve ürünleri çok güzel." dedi.

8. kez Türkiyede Alanyaya demirledi...

Geminin 6 kez daha Alanya Limanı'na yanaşacağını aktaran Orlandini, Alanya'ya sadece misafir getirmekle kalmadıklarını, mürettebatın bir çoğunun da Türkler'den oluştuğunu bildirdi.

Gemi yolcularının sadece Lübnanlı misafirlerden oluşmadığını dile getiren Orlandini Mısır, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Irak gibi pek çok ülkeden misafirlerin bulunduğunu kaydetti.

8. kez Türkiyede Alanyaya demirledi...

Alanya'yı çok sevdiklerini vurgulayan Orlandini, "Burada gemi maliyeti çok daha fazla. Örneğin Yunanistan'da liman fiyatları yarı yarıya. Üstelik maliyetlerin yarısını da Yunan hükümeti ödüyor. İnşallah Türk devleti de bu konuda bir adım atar. Bu gemilerin daha fazla gelmesi için bu çok önemli. Çok yüksek maliyetlere rağmen biz Alanya'ya geliyoruz." diye konuştu.

 

Etiketler: kruvaziyer gemi , Lübnan , lübnanlı turist
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