8. İstanbul Finans Zirvesi için geri sayım başladı

Bu sene 8. Kez düzenlenecek olan İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2017) finansal teknolojiler ve risk yönetimini ele alacak. Zirveye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan katılacak. 27-28 Eylül tarihlerinde Hilton Bomonti Otel’de gerçekleştirilecek IFS’17 ‘ye Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere finans sektörünün önemli isimleri katılıacak.

İstanbul Finans Zirvesi 2017, IFS Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yülek, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Güneybatı Somali Cumhurbaşkanı H.E. Sharif Hassan Sheikh Aden, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Mehmet Şimşek’in keynote konuşmacı olacağı zirvenin ilk günü, Dr. Ayman Sami Hassan Hamoud (Dr Sami Komoud Group), Taleh Kazimov (Pasha Bank CEO), Dr. Alvaro Ortiz (Garanti BBVA), Mehmet Emin Özcan’ın (Vakıfbank Genel Müdürü) konuşmacı olarak katılacağı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Bankacılar oturumuyla devam edecek.

İLK GÜN EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ'YLE BAŞLAYACAK

Zirvenin ilk gününün öğleden sonraki bölümü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yapacağı konuşma ve mülakat ile başlayacak. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli ve SPK üyesi Ünal Eryılmaz’ın konuşmalarının ardından TC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal bir sunum yapacak. Bu konuşmaların ardından TC Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay’ın moderatörlüğünde Dağıtık Defterikebir Teknolojisi ve Merkez Bankası Sayısal Para Birimleri oturumu başlayacak. Oturumda Simge Alpargun (IBM), Oleg Churiy (Ukrayna Merkez Bankası Başkan Yardımcısı), Murat Çelik (Denizbank Genel Müdür Yardımcısı) ile Endonezya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Bay Sugeng katılacaklar.

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Kalkınma Bankaları Forumu’nda Refik Akıncı (TSKB), Syad Talat Mehmood (Pakistan Zarai Taraqiati Bank CEO), Patricia Ojangole (Uganda Kalkınma Bankası CEO) ve Zafer Sönmez (Khazanah Türkiye Bölge Ofisi Yatırımlar Direktörü) söz alacaklar.

İKİNCİ GÜNÜN AÇILIŞINI MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL YAPACAK

IFS 2017’nin 2. Günü Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açılış konuşmasıyla başlayacak ve ardından sayın Bakan ile yapılacak Keynote Mülakat ile devam edecek. Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek CEO & CFO panelinde Şenol Duman (Borsa İstanbul CFO), Semih Ergür (IC Yatırım Holding CEO), Ender Kuru (Ficosa CFO), Dato’Azmi Murad (Malaysia Airport’s İcra Direktörü), Gintarė Narkevičiūtė (Nexus Operations CEO) konuşma yapacaklar.

Eski Milletvekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Hurşit Güneş, Katar Merkez Bankası Başkanı Sheikh Abdulla Bin Saoud Al-Thani ve Somali Merkez Bankası Başkanı Bashir Issa, Finansal İstikrar ve Para Politikası oturumunda görüşlerini dile getirecekler.

Programın ikinci günü Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın konuşmasıyla devam edecek. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın moderatörlüğünü üstlendiği Endüstri ve Teknoloji Politikaları ve Finans oturumunda, milletvekili Faik Öztrak, Ziya Altunyaldız ve Erhan Usta söz alacaklar.

Kayıt Zinciri ve Sermaye Piyasaları hakkında keynote konuşma yapacak olan Mahmut Kayacık’ın (Takas Bank Genel Müdürü) ardından TMSF eski başkanı Şakir Ercan Gül’ün Finansal İstikrar konulu sunumunu yapacak. Daha sonra Bankalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Bankalar Birliği oturumuna, Ahmet Candan (Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri) ve Dr. Wissam Fattouh (Arap Bankalar Birliği Genel Sekreteri) katılıyor.

MRL Corporation CEO’su Cornelia Meyer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Fintek, Varlık Yönetimi ve Yatırım Bankacılığı oturumunda; Fatih Aydın (Blueriver Varlık Yönetimi), Sevdil Yıldırım (KOTEDER YK Üyesi), Dr. Samir Mannai (Suudi Portföy Menkul Kıymetler CEO), Nazih Hisham Naser (Anfaal Capital Genel Müdürü), Olcay Yağcı (CEEMEA Yönetici Direktörü) ve Zehra Taşkesenlioğlu (Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Sözcüsü) yer alacaklar.

LabX Business Angel Network Kurucusu ve Genel Müdürü Fuat Sami’nin moderatörlüğünde yapılacak son oturumda bankacılık sektörünün girişimcilik ekosistemini finanse etmesi ele alınacak. Oturumda İbrahim Coşkuner (TEB), Ceren Sayar (Türkiye İş Bankası), Uğur Sennaroğlu (Garanti Bankası) ve Yakup Sezer (AlBaraka) söz alacaklar.