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    8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

    İHA
    29 Ağustos 2017 - 00:03Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 00:03

    Çorum merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

    Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerden 23'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    Etiketler: fetö , operasyon , gözaltı
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