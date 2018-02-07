8. Gün dizisinin oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar’ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı 8. Gün dizisine dair ilk detaylar ortaya çıktı. Net tarihi belli olmayan ancak tanıtım fragmanlarıyla çok yakında yayınlanmaya başlayacağı duyurulan “8. Gün” ün kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş yer alıyor.





BURCU BİRİCİK KİMDİR?



4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya ’da doğdu. 2006 yılında Antalya ’da düzenlenen güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. 2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı.[ Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi. çeken Biricik, Kanal D' de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV 'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. Halen Kanal D dizisi Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırmaktadır. Burcu Biricik 2016 Emre Yetkin evlendi.







MUSA UZUNLAR KİMDİR?



Poyraz Karayel’deki Bahri Umman rolüyle uzun süre adından söz ettiren Musa Uzunlar, 22 Nisan 1959’da doğdu. Aslen Niğde/Kemerhisar'lı olan usta oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'da göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı. Devlet tiyatrolarında Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da oyunlar yönetti. Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Eskişehir Tiyatro Anadolu, Yeditepe Oyuncuları, Abdullah Şahin/Nokta Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Ankara Maliye Tiyatrosu, Tiyatro Adam gibi topluluklarda ve Makedonya Üsküp Halklar Tiyatrosu ile Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'da yönetmenlik yaptı. Özel ve ödenekli tiyatrolarda birçok oyunda oyuncu olarak da görev aldı.Hüzün Mahallesi Otobüsü ve Kaplumbağanın Ninnisi isimli iki oyun yazdı. Bunlardan ilki yayımlandı ve Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik yaptı. Halen Haliç Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışmaktadır. Ayrıca sinema, televizyon ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır. TOBAV İstanbul Şube Başkanı'dır. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu‘da İskender Büyük rolünü canlandırmakta olan oyuncu dizinin sezon finalinde diziden ayrıldı.

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?



22 Şubat 1982 Ankara doğumlu olan Buğra Gülsoy, tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Buğra Gülsoy, ilk sahne deneyimini 13 yaşında yaşadı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk yaptı.



İlk kez 2008 yılında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandırdı. Buğra Gülsoy, Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali’nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencini canlandırdı.



Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterine hayat verdi. Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan Buğra Gülsoy, Güney Tekinoğlu karakterine hayat verdi. Sonrasında TRT 1'de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde başrol oynadı . Buğra Gülsoy, romantik komedi türündeki Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı.