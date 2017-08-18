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    8 çocuklu adam genç kızın peşine düştü, dehşet saçtı!

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 07:30Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 07:51

    Ardahan’da akılalmaz olay! Evli ve 8 çocuk babası Hacı Yılan (45) üniversiteli kızın peşine düştü! Evlenmek istediğini savunup 2 yıl boyunca tacizlerini sürdürdürdü. Son olarak 'O kızı alacağım' deyip genç kızın amcasını öldürdü, babasını ve kardeşini yaraladı!

    Ardahan'da Bayramoğlu köyünde yaşayan ve öğrenci servis taşımacılığı yapan evli, 8 çocuk babası Yılan (45) iddiaya göre köyde yaşayan L.A. (23) isimli genç kızın peşine düştü.

     2 yıl boyunca kızın peşini bırakmayan Yılan, telefon ve mesajlarla sürekli rahatsız ettiği L.A. ile evlenmek istediğini söyledi.

    Genç kız bir süre önce Trakya Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanıp okumak için Edirne'ye gitti. Ancak Yılan Edirne'ye kadar gidip, genç kızı rahatsız etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine L.A. polise şikâyette bulundu. Yaklaşık iki ay önce genç kız savcılık kararıyla çağrı üzerine koruma tedbiri aldırdı.

    'O KIZI ALACAĞIM!'

    Sabah'ın haberine göre Ardahan'a dönen Yılan, önceki gün genç kızın tarladan eve dönen babası Turan A. ve ağabeyi Ömer A.'yı takip edip, evlerinin önünde kurşun yağdırdı. İddiaya göre "O kızı alacağım" diyerek bağıran adamın sesini duyup, dışarı çıkan genç kızın 69 yaşındaki amcası Alaattin A. da kurşunların hedefi oldu.

    Zanlının açtığı ateş sonucu Alaattin A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Turan A. ve oğlu Ömer A. hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

    GAZETELER BENİ YAZACAK

    Katil zanlısının sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki profilinde "Size söz, bir gün tüm gazeteciler beni yazacak. Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Müdürü de orada olacak" yazdığı görüldü. 

    8 çocuklu adam genç kızın peşine düştü, dehşet saçtı

    Hacı Bayram Yılan son paylaşımını 8 Haziran'da yapmış

    8 çocuklu adam genç kızın peşine düştü, dehşet saçtı

    Etiketler: Hacı Yılan , Ardahan , zanlı , saldırgan
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