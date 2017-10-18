8 aylık hamile halterci!

ABD’nin California eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki halterci Sarah Strong, hamileliğinin son aylarında yaptığı ağır fitness programıyla görenleri şaşırtıyor.

Aynı zamanda kişisel fitness koçu olan Strong, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yürekleri ağza getiriyor. Üzerine ağırlık takılmış 2 adet 60 kilogramlık halter barını eğilerek tutup kaldıran ve 8 aylık hamilelik süresince 120 kiloluk ağırlık çalışan Strong, bunun anne karnındaki çocuğa zarar vermeyeceğini söylüyor.

Hamilelikle ilgili yanlış inanışlar olduğunu belirten Sarah Strong, ağır fitness programının anne karnındaki çocuğu olumsuz etkilemeyeceğini belirtiyor. Sarah, “Hamilelikte ağırlık kaldırılmaması gerektiği tembel kadınlar tarafından uydurulmuş bir mit. Ve tabi güçlü kadınlardan korkan erkekler tarafından...” ifadelerini kullanıyor.

Soyadı gibi ‘güçlü’ anne adayı Sarah şu şekilde konuşuyor: “Stres atmak ve güven kazanmak benim için çok önemli. Ağırlık kaldırmak, hayatın bana sunduğu zorluklarla başedebilmek konusunda güven duymamı sağlıyor. Fiziksel olarak da iyi bir durumdayım. Hamileliğim boyunca, fitness yapmak sağlıklı bir kiloda olmamı sağladı ve dayanıklılığımı arttırdı. Eminim ki, iyileşmem konusunda da bana yardımı olacaktır.”

Hamilelik öncesinde 2 yıldır ağırlık çalıştığını belirten Sarah, düşük riskli ve sorunsuz bir hamilelik geçirdiği için bunu yapabildiğini söylüyor ve ekliyor: Ağırlık çalışmaya yeni başlayanlara, hamilelik süresince yapmalarını tavsiye etmem.

Neyse ki Sarah, önceden olduğu gibi haftanın 6 günü yerine 4 günü çalışma yapmak gibi kendisine birkaç sınırlama getirmiş.