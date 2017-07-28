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    8 asırlık çınar dimdik ayakta... Çengelköy’deki 180 yıllık çınar yoğun bakımda...

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    28 Temmuz 2017 - 14:04Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 14:04

    Yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul’da onlarca genç ağaç fırtınaya yenik düşerken Çengelköy’deki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi’nde yer alan ve daha önce tedavisi yapılıp, bazı dalları budanıp, yana doğru uzanan dalları alttan desteklenen 800 yıllık dev anıt ağaç, fırtınayı yara almadan hasarsız atlattı. Anıt ağacın yakınında Çengelköy İskele Meydanı’nda bulunan ve “Korunmaya Değer Ağaç” sınıfında yer alan 180 yaşındaki çınar ağacı ise devrildi. Yine Çengelköy’de 100 yaşın üzerindeki bir çınar ağacı da tam ortasından kırılıp, dükkanların üzerine yıkıldı.

    Çengelköy İskele Meydanı’nda denize 10 metre mesafedeki 180 yıllık çınar ağacı, İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatı doğrultusunda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri müdahalesiyle hayata döndürecek. 26 metre boyunda 126 santimetre çapındaki ağacı yaşatabilmek için kolları sıvayan ekipler, ilk olarak ağacın ağırlığını azaltmak için boyunu 8 metreye düşürüldü. İçten çürüdüğü için fırtınada gövdesinin ağırlığına dayamayıp kökünden devrilen çınarın kesilen bölümleri kütükler halinde kesilerek alandan çıkarıldı. İnce kökleri kurumasın ve suyu tutsun diye de üzeri keçeyle örtüldü.

    8 asırlık çınar dimdik ayakta... Çengelköy’deki 180 yıllık çınar yoğun bakımda...
    İHSAN ŞİMŞEK: KALAN KÖKLE YAŞATACAĞIZ

    İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı İhsan Şimşek gözetiminde yoğun bakım tedavisi uygulanan 180 yaşındaki çınar ağacı, tedavi edilip yerine sabitlenmesinin ardından yaşayıp yaşamayacağı vereceği yapraklardan belli olacak.

    Sabahın erken saatlerinden itibaren başlatılan çalışmayı yerinde takip eden İhsan Şimşek, yapılan çalışmayla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
    “Yaklaşık 200 yıllık bir çınar ağacı. Şu anda ağırlıkları düşürüldü, 8 metre boya indirildi. Çünkü kökler yapışana kadar, suyu bulup çekene kadar epey zaman alacak. Eskisi gibi suyu bulma imkanı yok. Mümkün mertebe ağacı ufaltmak zorundayız ki, ağaç su ihtiyacını kendi karşılayabilsin. Dışarıdan hortumla sulamayla olacak iş değil çünkü. Ağacı kendi kökünün içeriye yapışması gerekiyor. Kalan kökle yaşatmaya çalışacağız.

    8 asırlık çınar dimdik ayakta... Çengelköy’deki 180 yıllık çınar yoğun bakımda...
    İÇERDEN ÇÜRÜDÜ

    İçten bir çürüme var ağaçta. Onu temizleyeceğiz. Restorasyon bölümümüz bununla ilgili çalışma ve ilaçlama yapacak. Mevcut alanını biraz daha genişletip, daha değerli bitkisel toprakla aynı yere sabitlemeye çalışacağız. Köklerinin kurumaması ve su kaybını minimumda tutabilmek için keçe örtüleri örttük. Hızlı bir şekilde tüm ekipler çalışıyor.. Bu ağaç büyüdüğü zaman ne kadar boyu varsa o kadar boyu vardır. Ancak tuzlu su etki etmiş ve deniz tarafına doğru gidememiş olabilir. Dayanak koymak için etrafını bir miktar açmak zorundayız. İçerde çürüme olduğu için yeterli mukavemeti sağlayamadı. Kökünden yıkılması da, kökünün çürümesi ve yukardaki ağırlık fazla oluşu.

    8 asırlık çınar dimdik ayakta... Çengelköy’deki 180 yıllık çınar yoğun bakımda...

    AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR

    Zaten İstanbul’daki birçok ağacın sıkıntısı da. Dışarıdan sağlıklı görünüyor ama içten ölüyorlar. Ağaçlar ayakta ölür. Anlayamıyoruz, göremiyoruz öldüğünü. Ama Orman Fakültesi ile yaptığımız tomografi çalışmasıyla bir çoğunu tespit ettik. Ama bazılarını tespit etme imkanımız yok. Ağaçların dili yok, hastalığını söyleyemiyor. Bu çınarın ince kökleri yeteri kadar var. Tedavisi yerinde yapılıp, aynı yerine konulacak. Biz elimizden gelini yapıp, aynı yerine koyduktan sonra, yapraklanmayı bekleyeceğiz.''

    8 asırlık çınar dimdik ayakta... Çengelköy’deki 180 yıllık çınar yoğun bakımda...

    Etiketler: Çengelköy , fırtına , çınar , çınar ağacı
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