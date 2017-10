7Yüz dizisinin oyuncuları kimler? 7Yüz BluTv’den nasıl izlenir?

“7YÜZ” dizisi her bölümde başka bir hikayenin anlatıldığı, 45-60 dakikadan oluşan yedi filmlik bir dizi. Kendi içinde başlayıp biten bu hikayelerin her birinin tonu bambaşka ve her bölüm sarsıcı bir yüzleşme hikayesini temel alıyor. 7YÜZ’ün her bir karakteri, yaşamına devam edebilmek için bir insan yaşamının olabilecek en karanlık taraflarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Geçmişin sıcak nefesini ensesinde hisseden 7YÜZ’ün “yüz”lerinin önünde iki seçenek var; ya durup geçmişe yenilecekler; ya da geçmişle yüzleşip geleceği kazanacaklar.



7YÜZ BLUTV ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?



7Yüz, binlerce dizi ve filmin reklamsız, istenildiği zaman, internetin olduğu her yerden ve her ekrandan izlenmesini sağlayan BluTV ‘nin kendi sitesi üzerinden yayınlanıyor. Her bölümünde farklı bir macerayı anlatan dizi üyelik sistemiyle takip edilebiliyor. Ad, soyad, e-mail ve şifre bilgileri ile üyelik oluşturulurken, e-posta adresine gönderilen doğrulama kodu onaylandıktan sonra üyelik aktif hale geliyor. İlk 7 gün boyunca ücretsiz olan Blu TV ardından aylık 9.90 TL olarak ücretlendiriliyor. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak istenilen diğer diziler de izlenebiliyor.