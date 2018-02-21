78â€™liler GiriÅŸimi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Celalettin Can ve 15 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nca tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i mahkemeye sevk edilen 78â€™liler GiriÅŸimi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Celalettin Canâ€™in aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 kiÅŸi, dÃ¶rt ayrÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemede sorgulandÄ±.

"SÄ°LAHLI TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ ÃœYELÄ°ÄžÄ°" SUÃ‡LAMASI

Ä°stanbul 4. Sulh Ceza HakimliÄŸiâ€™nce sorgulanan ÅŸÃ¼phelilerden Atilla Sayir, Celalettin Can ve Erhan SarÄ±kaya tutuklanÄ±rken; Ã‡iÄŸdem KÄ±lÄ±Ã§gÃ¼n UÃ§ar ve Elif Bulutâ€™un adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.

SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklanan Celalettin Canâ€™a iliÅŸkin gerekÃ§ede, 12 EylÃ¼l davasÄ± ile ilgili Ã§Ä±kan mahkeme kararÄ±nÄ± protesto iÃ§in korsan gÃ¶steri dÃ¼zenlemek istediÄŸi, Abdullah Ã–calan ile ilgili dÃ¼zenlenen konferanslara katÄ±lÄ±m saÄŸlayacaÄŸÄ±na dair, HalklarÄ±n Demokratik Kongresiâ€™nin(HDK) TÃ¼rkiye YÃ¼rÃ¼tme Kurulu toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair tape kayÄ±tlarÄ±nÄ±n olduÄŸu, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bÃ¶lgelere battaniye ve beyaz eÅŸya gÃ¶nderilmesi hususunda yapÄ±lan kampanyaya destek olduÄŸu, PKK/ KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup kiÅŸi iÃ§in â€™ÅŸehitâ€™ ibaresini kullandÄ±ÄŸÄ±, kapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem Gazetesi ile ilgili olarak korsan gÃ¶sterilere katÄ±lmasÄ± ve slogan atmasÄ±" gÃ¶sterildi.

TUTUKLAMA KARARI

ÅžÃ¼phelilerden Filiz YÄ±lmaz, Metin Ä°lan, Suphi YÄ±ldÄ±z, Bedia Aydemir ve Gonca YangÃ¶z Ä°stanbul 6. Sulh Ceza HakimliÄŸiâ€™nce tutuklandÄ±. ÅžÃ¼pheli YangÃ¶z, aynÄ± zamanda TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmakÃ¶ suÃ§undan da tutuklandÄ±. ÅžÃ¼phelilerden Mehmet Åžamil Altan, Abdulselam Yulcu, Taylan TalaÅŸ ve HÃ¼seyin GenÃ§er Ä°stanbul 3. Sulh Ceza HakimliÄŸiâ€™nce tutuklandÄ±. ÅžÃ¼pheli Mehmet Ali Ulusoy ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ä°stanbul 8. Sulh Ceza HakimliÄŸi de GÃ¼lsen Biter, Vahit DalgÄ±Ã§, Taylan Urun ve Can MemiÅŸ hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verdi.

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