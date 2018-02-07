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    78 ülkeden 385 film gösterilecek

    AA
    07.02.2018 - 22:49 | Son Güncelleme:

    ALMANYA'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 68. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) bu yıl 15-25 Şubat tarihlerinde yapılacak.

    78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalin yarışma bölümünde 19 film ‘Altın Ayı’ ödülü için yarışacak. Toplam 24 filmin yer aldığı yarışma bölümünde 5 film yarışma dışı gösterilecek. ‘Altın Ayı’ ve ‘Gümüş Ayı’ alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını Alman yönetmen ve senarist Tom Tykwer yapacak. Berlinale, bu yıl ‘Isle of Dogs-Ataris Reise’ adlı animasyon filmiyle 15 Şubat'ta başlayacak. Berlinale'ye bu yıl Türkiye’den 3 film katılıyor. ‘Generation 14plus’ bölümünde Banu Sıvacı’nın yönettiği ‘Güvercin’, Forum bölümünde Burak Çevik’in ‘Tuzdan Kaide’ ve From Expanded kategorisinde de Didem Pekün’ün ‘Araf’ adlı belgesel filmi gösterilecek. Çok sayıda ünlü oyuncunun katılması beklenen festivalde ödüller 24 Şubat’ta sahiplerini bulacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , almanya , berlin
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