77 yaşındaki kurye! Dosyası kabarık çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 77 yaşındaki A.B’nin sahte dolar temin ederek piyasaya sürmeye hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmanın ardından A.B.’yi yakın takibe aldı. Ataşehir’de A.B. ve yanında bulunan H.V.’yi ellerinde siyah bir poşetle tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Gözaltına alınan A.B.’nin elindeki siyah poşette 986 adet sahte 100 ABD Doları bulundu. Şüpheli A.B. çıkarıldığı adli makamlarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÖVİZ BÜROLARI ARACILIĞIYLA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Jandarma ekipleri şüpheli A.B.’nin yaşlı olması nedeniyle dikkat çekmeyeceği düşünülerek para naklinde aracılık etmesi için özel olarak seçildiğini belirledi. Ayrıca A.B.’nin uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan üç ayrı kaydının bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen sahte dolarların başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde dağıtımının yapılacağını, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz büroları aracılığıyla piyasaya sürüleceği değerlendiriliyor.