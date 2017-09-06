MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>77 yaşındaki kurye! Dosyası kabarık çıktı

    77 yaşındaki kurye! Dosyası kabarık çıktı

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    06.09.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 10:07

    Ataşehir’de 986 adet sahte 100 doları piyasaya sürmeye hazırlanan 77 yaşındaki A.B. Jandarma operasyonu ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 77 yaşındaki A.B’nin sahte dolar temin ederek piyasaya sürmeye hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmanın ardından A.B.’yi yakın takibe aldı. Ataşehir’de A.B. ve yanında bulunan H.V.’yi ellerinde siyah bir poşetle tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

    77 yaşındaki kurye Dosyası kabarık çıktıGözaltına alınan A.B.’nin elindeki siyah poşette 986 adet sahte 100 ABD Doları bulundu. Şüpheli A.B. çıkarıldığı adli makamlarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DÖVİZ BÜROLARI ARACILIĞIYLA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

    Jandarma ekipleri şüpheli A.B.’nin yaşlı olması nedeniyle dikkat çekmeyeceği düşünülerek para naklinde aracılık etmesi için özel olarak seçildiğini belirledi. Ayrıca A.B.’nin uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan üç ayrı kaydının bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen sahte dolarların başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde dağıtımının yapılacağını, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz büroları aracılığıyla piyasaya sürüleceği değerlendiriliyor.

     

    Etiketler: sahte dolar , kurye , ataşehir
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri