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77 yaşında dehşet saçtı

Hürriyet Haber
20.09.2017 - 13:02 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 13:04

Bolu’da 77 yaşındaki Mehmet B., mal paylaşımı nedeniyle kavga ettiği karısını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun zamandır mal paylaşımı kavgası olan Mehmet B. ile üçüncü eşi olan Hüsniye B. sabah saatlerinde yine aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Önceki evliliklerinden 3’er çocukları olan çiftin tartışmaları bir süre sonra kavgaya dönünce 77 yaşındaki Mehmet B. mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla 65 yaşındaki karısı Hüsniye B.’yi 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

77 yaşında dehşet saçtı

Olay sonrasında Hüsniye B. evin salonunda kanlar içinde kalırken, Mehmet B. polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Cinayetin işlendiği yere giden ekipler Mehmet B.’yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

77 yaşında dehşet saçtı

Etiketler: kadın cinayetleri , bolu , kadına şiddet
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