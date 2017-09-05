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    76 kez anjiyo oldu

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    05.09.2017 - 21:20 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 21:21

    EYÜP Çam, 56 yaşında. 2001 yılından bu yana bir kez baypas, 76 kez anjiyo oldu. Kalbinde tam 17 stent var.

    Doktor Savaş Çelebi, “Hastanın genetik bir yatkınlığı var, diyabet ve tansiyonu da olunca 3-4 aya bir kalp damarları tıkanıyor ve anjiyo olması gerekiyor. Kalp rahatsızlığı olan insanlar genelde hayatı boyunca en fazla 15 kez anjiyo olur. Eyüp Çam Bey bu anlamda çok ilginç bir vaka” dedi. Eyüp Çam, rahatsızlığı ve hastanedeki tedavi sürecini Hürriyet’e anlattı :

    1 KEZ BAYPAS
    “2001’de baypas oldum. Ama ondan önce doktorlar 6 kez anjiyo yaptı. O günden bu yana da tam 76 kez anjiyo oldum. Şu anda kalbimde 17 stent var. Bu kadar çok anjiyo olan başka kimse var mı bilmiyorum ama damarlarımın (4-5 damar) tıkandığını, göğsüm ve sırtım ağrımaya başlayınca anlıyorum. Doktora gidiyorum ve bana anjiyo olacaksın diyorlar. 3-4 ayda bir damarlarım tıkanıyor. Bu kadar sık damarın tıkanması kalp krizi riskini artırıyor. Çok tehlikeli ama bu duruma alıştım sanırım. Aslında anjiyolarımı saymayı bırakmıştım. Bir gün hastaneden evrak istediler. Raporlarımı hazırlattım O zaman 56 olduğunu fark ettim. Sonra tekrar saymaya başladım. Bugün itibariyle 76 kez anjiyo oldum. Şimdi de ciğerlerim su toplamaya başladı. Muhtemelen yine doktor anjiyo olmamı önerecek. Doktor için sürekli Eskişehir’den Ankara’ya gidiyorum.”

    Etiketler: anjiyo , kalp hastalığı , gazetehaberleri
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