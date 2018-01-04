750 milyon Euro’luk turizm atağı

8 milyar dolarlık iş hacmine sahip Taş Yapı 2018’de yatırıma devam edecek. Havalimanı işletmeciliği, gayrimenkul geliştirme, taahhüt işleri, turizm ve tarım alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, ağırlıklı yatırımlarının otel olacağını dile getirdi. İstanbul Etiler’de 300 odalı bir otel için çalışmalara başladıklarını belirten Turanlı, Şişli’de hayata geçirecekleri karma bir proje içinde de bir otel inşa edeceklerini dile getirdi.

YENİ OTELLER YOLDA

Yurtdışında da yatırımları olacağını belirten Turanlı, “Balkanlar’da, Avrupa’da, Afrika’da çalışıyoruz. Almanya Münih’de 350 odalı bir otel yapacağız. Bu projenin yanındaki parselle de görüşüyoruz, aşama aşama proje büyüyecek. Senegal’de otel ve tren yolu projemiz var. Lüksemburg’da da bir otel için çalışmalara başladık. Bu ülkelere Taş Yapı ofislerini de kurduk. Gördüğümüz ilgiden memnunuz, yatırımcıları başlarının üstünde taşıyorlar. Türklere karşı inanılmaz bir ilgi ve sevgi var. Siyaset ayrı bir olay, ama hem Avrupa hem Afrika bizi seviyor” dedi. İstanbul’daki 2 otel için 250 milyon Euro yatırım planladıklarını belirten Turanlı, yurtdışı turizm yatırımları için de 500 milyon Euro yatırım yapacaklarını kaydetti. Yurtdışı otelleri için Hilton ile anlaştıklarını belirten Turanlı, yurtiçi için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Gayrimenkul yatırımlarının da sürdüğünü belirten Turanlı, portföylerinde yaklaşık 1000 konut olduğunu söyledi. Turanlı, 2018’de şantiyelerinde 2 bine yakın istihdam sağmayı hedeflediklerini dile getirdi.

‘KALİTE VE MEMNUNİYET ÖN PLANDA’

Bağdat Caddesi’ndeki Four Winds ve Koşuyolu Koru Evleri projesinde teslime hazır konutları olduğunu belirten Turanlı, “Beklediğimiz 100 ise 35 satış oluyor, ağır ilerliyor. Ama kaliteli, müşteri memnuniyeti ön planda işlere imza atıyoruz. Şirket olarak maketten konut satışına da karşıyız. İşleri tamamlıyor, öyle satıyoruz. Müşteriye de bitmiş projeleri seçin diyoruz. Git, gez, kalitesine bak ve bütçene göre seç. Konut pazarında kaliteli mal üreten ve üretmeyen ayrılmalı. Maalesef her önüne gelen bu sektöre girdi. Oysa sanıldığı gibi bir kârlılık yok, yüzde 5’i geçmiyor. İnşaat maliyetleri ve arsa bedeli ciddi oranda artıyor” dedi.

EL ELE VERİP YATIRIM YAPALIM

TÜRKİYE’nin geleceğine güvendiğini belirten Turanlı, “Turizmde de gelecek parlak. Avrupa’nın yüzü Türkiye’ye, Türkiye’nin de Avrupa’ya dönecek ve ülkeye turist gelecek” dedi. Kredi bulmak, yeni yatırım yapmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Turanlı, “Biz iş dünyası olarak frene basmayacağız, çalışacağız. Ama tek başımıza başarılı olamayız. Siyasetten bürokrasiden destek şart. Destek isteğimiz de şu; engel olmasınlar. Naz yapılacak zamanlardan geçmiyoruz. El ele verip yatırım yapmalı, istihdamı arttırmalıyız. Unutmayalım ki işadamları ülkenin hamalı ve onlar olmadan yatırım olmuyor” dedi.