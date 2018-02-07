75 yaşındaki adama 'Seni beğendim' dedi, sonu kötü bitti

Karahayıt mahallesindeki bir pansiyonda pazartesi sabahı uyandığında soyulduğunu fark eden İbrahim T., jandarmaya başvurdu. İbrahim T., evlenme vaadiyle kandırılıp götürüldüğü pansiyonda, kendisiyle evleneceğini söyleyen bir kadın tarafından, 6 bin lira değerinde altın takı ile 10 bin lira nakit parasının gasp edildiğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Kadının eşkalini belirleyip çalışma başlatan jandarma ekipleri, pansiyonun bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yaşlı adamı gasp ettiği belirtilen kadının, Nurhan Partar olduğu tespit edildi. Partar, dün Pelitlibağ mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

'SÜREKLİ ALIŞVERİŞ YAPTIRILYORDU'

Eşini daha önce kaybeden İbrahim T. jandarmaya verdiği ifadesinde, nasıl kandırıldığını şöyle anlattı:

"Bayramyeri Meydanı'nda otururken, yanıma yaklaşan kadın beni çok beğendiğini söyledi. Ardından iki gün görüştük. Sonra benimle evlenmek istediğini söyledi, kabul ettim. Evlenmek için önce sarrafa giderek 6 bin lira değerinde yüzük ve bilezikler aldık. Bana sürekli alışveriş yaptırıyordu. Ben de yanıma, bankadan çektiğim parayı aldım. Pansiyona gitmek istedi. Karahayıt'ta gittiğimiz pansiyonda bana içki içirip, sarhoş etti. Kendimden geçmişim, sabah uyandığımda evlenme vaadiyle kandırılıp, gasp edildiğimi anladım, şikâyetçiyim."

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Jandarmadaki sorgusunda suçunu kabul eden Nurhan Partar'ın üzerinde yapılan aramada, yaşlı adamdan gasp ettiği altınlar ve paralar bulundu. Adliyeye sevk edilen Partar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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