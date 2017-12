75 yaşında üniversiteli

Muğla’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından başarılı öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Başarı Belgesi’ törenine katılan 75 yaşındaki Süleyman Yıldız, akademik personel ve katılımcıların gözdesi oldu.

İlkokul mezunuyken Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başlayan Süleyman Yıldız, “Ortaokulu 1973’de bitirdim. Sonrasında Muğla İmam Hatip Lisesi’ne başvurdum. Dışarıdan bitirmeydi o zamanki deyimi. 1982’de İmam Hatip Lisesi diploması aldım. İmam Hatiplik görevimi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda devam ettim. 2001 yılında emekli oldum. 2000 yılında da sosyal bilimler 2 yıllık ön lisansı bitirdim. 2012 yılında da Sosyoloji Bilimleri’ne başvurdum. Şu anda Sosyoloji üzerine devam ediyorum. Az bir derslerim kaldı” dedi.

Bundan sonra yeni bir üniversite için düşünceleri sorulan 75 yaşındaki Süleyman Yıldız, “Onu artık zaman gösterecek. Sağlığıma da bağlı. Yani hayatın durumuna göre şekilleneceğini zannediyorum” dedi.



Süleyman Yıldız’ın eşi Emine Yıldız, “Sürekli çalışıyor, bir işle meşgul olmak istemiyor, gezmeyi istemiyor. Sürekli dersle meşgul olmak istiyor. Bugünlerde zeytin olduğu için bu aralar ara vermek zorunda kaldı. Bir oğlum var bilgisayar mühendisi, kızım var öğretmen. Kendim kuru cahilim. İlkokul bile yok. Okumayı çok seven bir kişiyim. Arkasında durmak istiyorum. Emekli oldunuz yeter gari dedim, okuma dedim ben buna. Ömrü okumayla bitti. Evlendi evleneli ilkokul mezunuydu, hepsini dışardan bitirdi. Ben engel oldum. Daha erken bitirecekti okulu. Çocuklarına karşı daha fazla okuyacağım diyor” dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu ise şunları söyledi:

“Süleyman Bey ile biz gurur duyduk. Böyle Süleyman Bey gibi öğrencilerimiz var. Bunlar gerçekten bizim motivasyonumuzu artırıyor. Ve doğru işi yaptığımızı kanıtlaması açısından önemli oluyor. Bizim amacımız her kesimden, her yaştan insanı eğitime sunabilmek. Bunda da Süleyman Bey bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Şu an tüylerim diken diken oldu. Süleyman Bey bir şekilde Sosyoloji bölümünü okuyor, 75 yaşında ve halen okuyacağım diyor. Bu da doğru işleri yaptığımızın bir göstergesi açısından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi olarak bizim açımızdan çok önemli ve bizi gururlandırdı.”