75 ülkeyi ‘kilitliyor’

500’ün üzerinde ürün çeşitliliğine sahip Mesan Kilit’in, taşımacılık, mobilya elektrik ve elektronik pano üreticileri, jeneratör ve kompresör üreticiler dış ortam kabin üreticileri, havalandırma ve makine üreticileri gibi birçok farklı sektöre hizmet verdiğini kaydeden Mertöz, 2017 yılı itibari ile 75’in üstünde ülkeye Mesan markasını ihraç ediyoruz. İhracatımızın yüzde 50’sini sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi önemli ülkeler yer alıyor. Ayrıca şirketimiz geçen yıl Türkiye pazarında satılan 22 milyon kilidin 11 milyonunu gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.