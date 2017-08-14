75 ülkenin mutfağında

KAYSERİLİ girişimci Mehmet Kaya tarafından 1974 yılında Türkiye’deki ilk cam kapaklı köşeli fırın üretimiyle öne çıkan ve bugün ankastre fırın, ocak ve davlumbaz üreten Termikel, yeni yatırımlarla büyüyor. Almanya’dan Tayland’a, Fransa’dan Avustralya’ya kadar 75 ülkeye ihracat yapan şirket, 110 markaya da üretim gerçekleştiriyor. Termikel, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın sayılı şirketleri arasına girmeyi hedefliyor. Termikel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, “2016 yılında ciromuz 161 milyon liraya ulaştı. Bu rakamları yukarıya çekmek için yeni yatırımlar planlıyoruz” dedi. Ahmet Kaya, Termikel’in hikayesini şöyle anlattı:

AR-GE YATIRIMI ÖNEMLİ

“Termikel Türk sanayisine inanan Kayserili bir girişimci olan Mehmet Kaya tarafından kuruldu. Kendi çabalarıyla Ar-Ge ve pazarlama yapan Kaya; Termikel markasını, 1974 yılında çıkardığı ilk cam kapaklı köşeli fırınla tüm Türkiye’ye yaydı. Daha sonra 1985 yılında, elektrik ve su kesintilerinin sık olduğu zamanlarda, Türkiye’nin ilk otomatik sıkıcılı mini çamaşır makinesini üretin Termikel, yenilikçi ürünlere yöneldi. 2004 yılında Türkiye’de yeni nesil ankastre ürünlerle de fark yaratmaya başladık. Tamamen Türk sermayesiyle kurulan ve Türk mühendislerin çalıştığı Termikel’in dünyanın önde gelen markaları arasına girmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda özellikle inovasyon ve Ar-Ge gücümüzü öne çıkarmaya çalışıyoruz.

YÜZDE 68’İ AVRUPA’YA

Türkiye’nin 4 farklı ilinde üretim gerçekleştiriyoruz. İzmir, İstanbul, Ankara ve Yozgat’ta kurulu olan fabrikalarımız buradan ihracat yapıyor. Bu fabrikalarda toplam 2 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde önde gelen mağazalarda Termikel ürünleri satılıyor. Bu büyük mağazaların çalışmaları tamamen bir proje şeklinde gerçekleşiyor. Tescilli endüstriyel tasarımlarımız ve özel üretimlerimiz ile, ihracat verilerini her geçen gün arttırıyoruz. 75 ülkeye ihracat ve 110 markaya üretim ile sektördeki konumunu yerleşik hale getirirken ülkelerin geleneklerine ve ihtiyaçlarına göre özel seriler üretiyoruz. İhracatımızın yüzde 68’ini Avrupa’ya, yüzde 3’ünü Güney Amerika’ya yüzde 9’unu Orta Doğu ve Afrika’ya, yüzde 18’ini Asya’ya, yüzde 2’sini de Avustralya’ya gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 70’ini yerli tedarikçilerden karşılıyoruz.”

60 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

ANKASTRE ve beyaz eşya sektörünün dünyada 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını anlatan Ahmet Kaya, “Her yıl bu pazar yüzde 3 civarında büyüyor. Yani her yıl 1.8 milyar dolar civarında yeni bir pazar oluşuyor. Bu rakam üreticilerin kapasitelerinin üzerinde bir rakam. Bu yüzden, gerekli know-how’ı olan firmalar için önemli büyüme fırsatı var. Yurtiçi pazara bakacak olursak, bu senenin ilk 6 ayında satışlar geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 24 arttı. Bu oran zaten hiçbir ülkede olmayan bir oran. Bu yüzden, yerli üreticiler ve Türkiye pazarında çalışan yabancı üreticiler için Türkiye vazgeçilmez bir pazar” dedi.