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    Hürriyet >Gündem>75 milyon liralık servetine tedbir konuldu

    75 milyon liralık servetine tedbir konuldu

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 07:25 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 07:39

    Yargıtay, kamuoyunda "Sülün Mehmet" olarak tanınan ve 18 ayrı suçtan sabıkası bulunan 59 yaşındaki tefeci Mehmet Rasim Demirkıran, anlaşmalı boşandığı eşi Afitap Varsazan, kızı Fulya Demirkıran ve ortağı Hünkar Meletli'yle ilgili İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını bozdu.

    Yargıtay, 75 milyon TL'lik serveti bulunan 'Sülün Mehmet'e, 3 yıl 1 ay hapis verirken, tüm malvarlığına da tedbir konulmasına hükmetti.

    Hakkında 600'ün üzerinde şikâyet dosyası olan Mehmet Rasim Demirkıran ve yakınlarıyla ilgili kararın mağdurlar için emsal olacağını belirten avukat Murat Şeref Baba, "Bu kararla birlikte yeni bir sayfa açıldı. Sülün Mehmet'in mağdur ettiği vatandaşlar olası bir mal kaçırmaya karşı adliyelere gitmeye başladı. 18 ayrı suçtan sabıkası bulunan birinin bu kadar rahat hareket etmesi kabul edilebilir değil. Ocaklar söndü, insanlar hasta oldu" şeklinde konuştu. (Sabah)

    Etiketler: Mehmet Rasim Demirkıran , sülün mehmet , yargıtay , mal varlığı
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