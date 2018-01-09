75 milyon dolar yatıracak

Türkiye’nin önde gelen gruplarından Borusan Mannesmann Boru, 2018’in ilk yatırım hamlesini gerçekleştirdi. Şirkte Bursa’daki boru üretim tesisine ek 75 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamaya göre, yapılacak yatırım ile 250 kişilik ek istihdam yaratılacak.

Şirketten yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Sürdürülebilir rekabet avantajıyla birlikte, getiri potansiyeli yüksek iş alanlarında sıçramalı büyüme fırsatlarının belirlenmesi ve hissedarlarımıza değer yaratacak bir plan çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi prensibinden hareketle yatırımı öne aldık. Söz konusu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratılması, otomotiv segmentine yönelik satışlarda Türkiye'deki lider pozisyonu pekiştirilirken, Avrupa pazarında en büyük 3 oyuncu arasına girilmesi planlanmaktadır.”