75 dolara iPhone 8

AKILLI telefon pazarının kalbi Çin’de atıyor. Özellikle de Çin’in teknoloji kenti olarak bilinen Shenzhen’de. Birçok dünya devi marka akıllı telefonlarını Shenzhen’deki fason üreticilere ürettirerek, tüketicilere ulaştırıyor.

Akıllı telefon pazarı için Shenzhen’in önemi bu durumdayken, daha satışa çıkmamış modellerin tasarımları hatta kendileri bile şehirdeki akıllı telefon satıcıların tezgahlarına

düşüyor. Geçen hafta Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin bir toplantısı için seyahat ettiğimiz Shenzhen’deki ‘Doğu Bank’ olarak ifade edilen ‘Huaqiangbei’ caddesine gittik.

Yaklaşık 2 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu caddede, birçok pasaj ve karşılıklı teknoloji ürünleri satan mağazalar yer alıyor. En lüksten bilinmeyenlere kadar birçok marka akıllı telefon bu mağazalarda satılıyor. Bizi en çok şaşırtan olay ise girdiğimiz bir dükkanda yaşandı. Girdiğimiz bir dükkandaki satıcıya Apple’ın akıllı telefonu iPhone fiyatlarını sorduk. Laf arasında da “iPhone 8 var mı”

diyerek bir espri yaptık. Ancak satıcı bunu ciddiye almış olmalı ki birini arayarak 2-3 dakika sonra bize iPhone’nin prototip olan bir modelini getirebileceğini söyledi. Hemen kabul ettik ve beklemeye başladık. Üzerinden 2-3 saat geçmesinden sonra satıcı, bir poşet içerisinde ‘mock up’ yani prototip model getirdi. 75 dolara satılan bu modelin çalışmadığını parantez içinde belirtelim.

POŞETİN İÇİNDEN ÇIKTI

Poşetin içinden çıkan iPhone modeli, daha önce birkaç kez yabancı basında söylenti olarak çıkan ve resimleri sızan modellerle tasarım açısından birebir aynıydı. Bu prototip modelde en çok dikkat çekecek özelliklerin başında yeni iPhone modellerinin ekranının işaretleri vardı. Yeni akıllı telefonun ön tarafı neredeyse tamamen ekran durumunda ve kasa ile ekran arasındaki boşluk tamamen sıfırlanmış. Bu yüzden de yeni iPhone modelinin boyutunun da oldukça küçüleceği anlaşılıyor. Satın aldığımız prototip iPhone modelini iPhone 7 Plus modeliyle yan yana koyduğumuzda yeni akıllı telefonun yaklaşık bir parmak kadar küçüldüğü görülüyor. Ayrıca ön tarafta ekranın olmadığı tek yer ise ön kameranın ve kulaklık hoparlörünün olduğu alan durumunda.

TASARIM DEĞİŞİYOR

Tasarımda en çok dikkat çeken diğer bir nokta ise menü tuşunun (home button) kaldırılması. Ekranın içine tamamen gömülen menü tuşunun parmak izi okuma özelliğiyse yine bu bölgeden kullanılabilecek. Yeni akıllı telefonda çift kamera kullanılmaya devam edilecek. Ancak bir farkla. Daha önce cihazın arkasına yatay olarak yerleştirilen çift kamera bu kez diye olarak yerleştirilmiş durumda. Bu da tasarımda önemli bir farklılık yaratıyor.

ÇİN’DE EKRAN DEĞİŞİMİ 100 TL

SHENZHEN’deki Huaqiangbei caddesinde tamir işlemleri de çok hızlı yapılıyor. Ekranı kırık bir akıllı telefonun tamiratı hiç sıra beklemeden orijinal parçalarla 5 dakika içinde tamamlanabiliyor. Müşterilerden istenen ücret ise yaklaşık 200 Yuan yani 100 TL. Bunun yanı sıra kasa değişimi akıllı telefon modeline göre 100-200 TL arasında değişiyor.

PARMAK CEP TELEFONU 100 TL

HUAQIANGBEI caddesinde birçok farklı cep telefonu tasarımı görebilmek mümkün. Örneğin; bir parmaktan bile daha küçük olan cep telefonu ilgi çeken modeller arasında. Bu modelleri sıkı bir pazarlıktan sonra 100 TL’ya alabilmek mümkün.