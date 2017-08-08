ÖZEL okulları tercih eden öğrencilere verilen teşviklerle ilgili kılavuz dün yayımlandı. Destekten yararlanmak isteyen özel okulların MEBBİS üzerinden başvuruları 10 Ağustos-6 Eylül arasında alınacak. Öğrencilerin başvuruları ise aynı tarihlerde e-Okul üzerinden kayıtlı bulundukları resmi ya da özel okul müdürlüklerine yapılacak. Tercih hakkı kazanan öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek. Öğrenciler tercihlerini 7-14 Eylül’de yapacak. Yerleştirme sonuçları 15 Eylül’de duyurulacak. 15-22 Eylül’de nakil ve kesin kayıtlar olacak. 25 Eylül’de ek yerleştirme sonuçları açıklanacak ve 25-29 Eylül’de kayıtları alınacak.

Teşvikten özel okula yeni kayıt yaptıran, özel okula giden ve özel okulda yüzde 51’in altında burslu olan öğrenciler yararlanabilecek.

SINIFTA KALAN KAYBEDER

Bu yıl 6 bini okul öncesinde olmak üzere toplam 75 bin öğrenciye ilk defa teşvik verilecek. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubu bir defaya mahsus olmak üzere eğitim desteğinden yararlanabilecek. Geçen yıldan devam eden öğrencilerle birlikte bu yıl toplam 340 bin öğrenci teşvik alacak.

Destek almaya hak kazananlar okulun öğrenim süresi sonuna kadar bundan yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, sınıf tekrarı yapanlar hakkını kaybedecek. Destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, gittikleri okulun türüne göre teşvik ödemesine devam edilecek. Öğrencinin, resmi okula veya destek kapsamı dışında ya da destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecek. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecek. Destek alan ara sınıf öğrencileri tekrar başvuru yapmayacak. Bu destekler öğrencilerin bulunduğu okullara ödenecek, veliye verilmeyecek.

VELİLERE FORM UYARILARI

Veliler, Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nu doldururken yanlış bilgi verirse teşvik hakları geçersiz sayılacak.

Veliler, 2017 yılı mayıs-haziran-temmuz aylarından birinin toplam gelir durumunu gösteren belge ve e-Kılavuz ekindeki Gelir Beyan Taahhütnamesi’ni başvururken okul müdürlüğüne teslim edecek.

Teşvik tercihi yapmaya hak kazananların velileri en fazla 15 okul seçebilecek.