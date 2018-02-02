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    74 yaşında 10 çocuk annesi kadına tecavüz edip öldürdüler!

    DHA
    02.02.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Iğdır’da, 10 çocuk annesi Şefika S. (74), yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.Tecavüz bulgusuna rastlanan Şefika S.’nin cep telefonu ve bir miktar parasının da çalındığı belirlendi.

    Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi 279 No’lu evde yaşayan Şefika S.’nin ismi öğrenilemeyen bakıcısı, dün saat 17.00 sıralarında izin alıp, kendi evine gitti. Bugün sabah saatlerinde geri dönen bakıcı, yaşlı kadının evinin dış kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren bakıcı, Şefika S.’yi yerde kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, dün gece vücuduna 17 bıçak darbesi aldığı saptanan yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İlk incelemede, tecavüz bulgularına rastlanırken, Şefika S.’nin bir miktar parası ve cep telefonunun da çalındığı kaydedildi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şefika S.’nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.Şefika S.’nin çocuklarının il dışında ve yurtdışında olması nedeniyle yalnız yaşadığı, iki katlı evinin birinci katında yaşayan kiracısının da olay günü evde olmadığı belirtildi.

    Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: ığdır , TECAVÜZ , hırsızlık , Cenaze , son dakika
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