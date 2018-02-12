74. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav soruları yayımlandı

74. Özel Güvenlik sınav sonuçları, 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından merakla araştırılan konu oldu. Sertifika alabilmek ve göreve devam edebilmek için büyük önem arz eden Özel Güvenlik sınav sonuçları, değerlendirmenin hemen ardından açıklanacak. İşte, Özel Güvenlik sınav soruları ve sonuçlarla ilgili detaylı bilgiler

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 04 Şubat Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 74. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 16 Aralık Cuma günü açıklanacağı öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

74. Özel Güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının soruları ve cevapları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, kitapçıklar;

ÖZEL GÜVENLİK 74. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

ÖZEL GÜVENLİK 74. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

ÖZEL GÜVENLİK 50. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

ÖZEL GÜVENLİK 50. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE SÜREÇ NASIL İŞLEMİŞTİ?

73. Özel Güvenlik sınavında süreç, 03 Aralık 2017'de başlamış 27 Aralık 2017 tarihinde sona ermişti. Sürecin bu dönem de aynı şekilde ilerleyeceği düşünülebilir.

03 Aralık 2017 :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)



04-13 Aralık 2017 :Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.



06 Aralık 2017 :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



15 Aralık 2017 : Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.



18-22 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.



23-27 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.



27 Aralık 2017 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.