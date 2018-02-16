74. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı - ÖGG sınav sonuç sorgulama

Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte Özel Güvenlik sınav sonuçları için araştırmalar hız kazanmıştı. Sınav soruları ve cevaplarının kısa süre içinde paylaşılmış ardından 74. ÖGG sınav sonuçları araştırılmaya başlandı. Özel güvenlik alanında hizmetini sürdüren ya da yenileme yapmak isteyen birçok kişiyi yakından ilgilendiren 50. Özel Güvenlik sınav sonuçları, TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek. P

74. Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 50. Yenileme Eğitimi Yazılı sınavı 4 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Yetki belgesi alabilmek için önemli bir şart olan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevapları kısa sürede erişime açıldı. Sınavın üzerinden 12 gün geçmesi nedeniyle sonuç beklentisi artmıştı.

74. Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 50. Yenileme Eğitimi Yazılı sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 4 Şubat 2018 Pazar günü saat 10.00’da yapıldı. Bireysel puanlarını merak eden adaylar, sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Özel güvenlik alanında hizmetini sürdüren ya da yenileme yapmak isteyen birçok kişiyi yakından ilgilendiren 50. Özel Güvenlik sınav sonuçları, TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 04 Şubat Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 74. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 16 Şubat Cuma günü açıklanacağı öngörülüyordu.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ



Özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?



Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Peki nedir bu şartlar?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.