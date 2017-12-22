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    74 bin personelle ülke genelinde asayiş uygulaması

    AA
    22.12.2017 - 23:33 | Son Güncelleme:

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 13 bin 525 ekip, 74 bin 162 personel, 11 helikopter, 84 deniz aracı ve 316 dedektör köpeğin katılımıyla Türkiye genelinde "Huzur Türkiye-8" uygulaması gerçekleştirildi.

    Alınan bilgiye göre aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı uygulama yapıldı. Uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele, deniz ve havacılık şubeleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 13 bin 525 ekipte görevli 74 bin 162 personel katıldı.

    Uygulamada 11 helikopter, 84 deniz aracı ve 316 dedektör köpek kullanıldı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Daire Başkanı Ahmet Hakan Arıkan ve ilgili daire başkanları ile komutanlar, uygulamaları Koordinasyon Merkezi'nden canlı bağlantılarla anlık takip etti.

    Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 329 noktada, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

    Uygulama sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

    Etiketler: asayiş uygulaması
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