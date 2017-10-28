73 yaşında üniversiteli oldu

Geçtiğimiz yıl Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazanarak üniversiteli olan 73 yaşındaki Şevki Kılıç, öğrenme azmi ve başarısıyla tüm öğrencilere örnek oluyor. Yaşıtlarının aksine öğrenmenin, okumanın ve kendini geliştirmenin kendisinde bir tutku haline geldiğini belirten Kılıç, tüm gençlere ve öğrencilere yaşadığı tecrübeler ve birikimleri hakkında tavsiyelerde bulunuyor.

PTT ve Devlet Su İşleri Müdürlükleri'nde çalıştığını ve emekliliğinin ardından bir türlü okuma ve tarih aşkından vazgeçmediğini belirten Şevki Kılıç, “2010'da sınava girdim. Karabük Üniversitesi tarih bölümünü kazandım. Uzak olduğu için gidemedim. Sonrasında 2011'de açık öğretim tarih bölümüne kayıt yaptırdım. 2015'de Kırklareli Üniversitesi'ni kazandım. Yine uzak olduğu için gidemedim. En sonunda 2016'da Trakya Üniversitesi tarih bölümünü kazandım. Aynı yıl ayrıca açık öğretimden mezun oldum. Şu an 2’nci sınıf öğrencisiyim. Tarih merakım babamın 1’inci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesi’nde savaşması, Sina Çölü'nde esir düşmesi ve Kurtuluş Savaşı'nda Edirne Müdafası' na katılmış olmasıyla uyandı” dedi.

‘BABAMLA VE 1’İNCİ DÜNYA SAVAŞI İLE İLGİLİ KİTAP YAZIYORUM’

Babasının askerliği döneminde yaşadıklarının kendisini hayatı boyunca çok etkilediğini ve bunları bir kitap haline getirmeyi hedeflediğini söyleyen Kılıç, “Kendisinin hatıralarını yazmaya başladım. Kütüphanelerden, kitaplardan o cepheyi araştırdım ve devam ediyorum, araştırmalarım sürüyor” diye konuştu.

“MODERN HAYATTA İNSANLAR BÜYÜK STRES ALTINDA YAŞIYOR”

Modern çağdaki gençlerle tavsiyelerde de bulunan Kılıç şunları söyledi:

“Boş zamanlarını kitap okumakla ve yararlı kurslarla değerlendirmeli ve kendilerini sürekli geliştirmeliler. Modern hayatta insanlar büyük stres altında yaşıyor. Ama ben can sıkıntısı diye bir şey çekmedim. Çalıştığım zamanın dışında kitaplar bana yoldaş oluyordu. Bana soruyorlar bu yaşta nasıl üniversite kazandın diye. Ben ise onlara 'bunca yıllık birikimim, okumam ve kendimi geliştirmemden ötürü' diyorum.”