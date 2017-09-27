72 yaşında üniversiteli!

Mersin'ide yaşayan 3 çocuk annesi 72 yaşındaki Emine Sakar, her gün yeni bir şey öğrenmeyi tercih etti. Kanser teşhisi konulan ve 4 kez ameliyat olan Sakar, ne doğup büyüdüğü memleketinden vazgeçti ne de okuma isteğinden. 69 yaşında iken yüksek okul diploması alan Sakar, 72'sinde de sosyolog olmak için Sosyal Hizmetler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olarak öğrenim hayatına devam ediyor.

Yaşama bağlılığı ve sürekli öğrenme isteğinin bütün zorlukların üstesinden gelmede önemli etken olduğunu anlatan Emine Sakar, ilkokulu bitirdikten birkaç yıl sonra 17 yaşında evlenip 3 çocuk sahibi oldu. Ortaöğretim ve liseyi dışarıdan tamamlayan Sakar, hayali olan üniversiteyi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'yla noktaladı. 2 yıl önce mezun olan Emine nine, şimdi de sosyolog olmak için okuyor.