72. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

72. Özel Güvenlik sınav sonuçları konusunda detayları araştıran vatandaşlar, araştırmalarına devam ediyor. Özel güvenlik alanında hizmetini sürdüren ya da yenileme yapmak isteyen birçok kişiyi yakından ilgilendiren 72. Özel Güvenlik sınav sonuçları, merakla sorgulanıyor. İşte, merakla araştırılan 72. Özel Güvenlik sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 01 Ekim Ağustos Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 72. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, başkanlık tarafından belirlenen 13 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. Bu tarih 16 Ekim olarak belirlenmiştir.25 Ekim tarihinde ise yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulacak, aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılacak.