Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>72. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    72. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 11:57 | Son Güncelleme:

    72. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, 1 Ekim tarihinde sınava giren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sonuç açıklama duyurusunun ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, 72. Özel Güvenlik sınav sonuçları ve 48. yenileme sınav sonuçlarını internet üzerinden öğrenebilecek. İşte, 72. Özel Güvenlik sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

    72. Özel Güvenlik sınav sonuçları konusunda detayları araştıran vatandaşlar, araştırmalarına devam ediyor. Özel güvenlik alanında hizmetini sürdüren ya da yenileme yapmak isteyen birçok kişiyi yakından ilgilendiren 72. Özel Güvenlik sınav sonuçları, merakla sorgulanıyor. İşte, merakla araştırılan 72. Özel Güvenlik sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 01 Ekim Ağustos Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 72. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, başkanlık tarafından belirlenen 13 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.

    SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

    Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. Bu tarih 16 Ekim olarak belirlenmiştir.25 Ekim tarihinde ise yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulacak, aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılacak.

    Etiketler: ögg , özel güvenlik sınavı , özel güvenlik sınav sonuçları
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri