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716 firmaya işleme izin belgesi verildi

AA
13.10.2017 - 10:59 | Son Güncelleme:

Dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 595 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığının eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 595 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 3 yurt içi satış ve teslim belgesi, 3 hariçte işleme izin belgesi, 84 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 16 oldu.

Etiketler: Dahilde işleme rejimi
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