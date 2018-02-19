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    70'lerin televizyonu günümüzün oyunlarını çalıştırdı

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

    70'lerde piyasaya sürülen ve yenilikçi bir tasarıma sahip olan Videoshpere isimli televizyon günümüzdeki modern oyunları çalıştırdı.

    1970'lerde JVC tarafından piyasaya sunulan televizyonun astronot kaskı biçiminde bir tasarımı var. Cihaz, 1980'lerin başına kadar piyasada yer aldı. Turuncu, beyaz, kırmızı ve gri renk seçenekleri ile satışa sunulan cihaz, televizyonlara yeni bir tarz katmayı hedefleyen bir modeldi.

    70lerin televizyonu günümüzün oyunlarını çalıştırdı

    The Matrix ve 2001: A Space Odyssey gibi filmlerde yer alan televizyonu, My Mate Vince isimli bir YouTube kullanıcısı Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch konsolları ile bağladı. Piyasaya çıkmış en garip gureba televizyon olarak tarihe geçen Videoshpere PS4'de Horizon: Zero Dawn'ı, Xbox One'da Forza 7'yi ve Nintendo Switch'de de Mario Kart 8'i çalıştırabildi. 

    Etiketler: Videosphere , Eski televizyon yeni oyunları çalıştırdı , Oyun , Televizyon
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