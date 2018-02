70'lerin televizyonu günümüzün oyunlarını çalıştırdı

1970'lerde JVC tarafından piyasaya sunulan televizyonun astronot kaskı biçiminde bir tasarımı var. Cihaz, 1980'lerin başına kadar piyasada yer aldı. Turuncu, beyaz, kırmızı ve gri renk seçenekleri ile satışa sunulan cihaz, televizyonlara yeni bir tarz katmayı hedefleyen bir modeldi.

The Matrix ve 2001: A Space Odyssey gibi filmlerde yer alan televizyonu, My Mate Vince isimli bir YouTube kullanıcısı Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch konsolları ile bağladı. Piyasaya çıkmış en garip gureba televizyon olarak tarihe geçen Videoshpere PS4'de Horizon: Zero Dawn'ı, Xbox One'da Forza 7'yi ve Nintendo Switch'de de Mario Kart 8'i çalıştırabildi.