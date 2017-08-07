700 milyonluk fabrika dönüşümü

Hızlı bir sanayi dönüşümü süreci yaşayan bölge markalı konut üreten firmalarında gözde merkezi oldu. Ayazağa’daki dönüşüm sürecine katılan Invest İnşaat bölgede 700 milyon lira değerinde 3 proje hayata geçirecek. Şirket eski fabrikaların bulunduğu arsada çalışmalara başladı ve 242 konut ve 84 ofisin yer aldığı ilk projesi ‘Vadikoru’ için düğmeye bastı. Ayazağa bölgesinin Levent-Maslak-Nişantaşı gibi İstanbul’un merkezi noktalarının alternatifi niteliğinde konumlandığını belirten Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, “Yaklaşık 10 yıllık bir süre içinde Ayazağa’nın dönüşümü noktasında ön satışın başladığımız Vadikoru projemiz de dahil olmak üzere toplam 700 milyon TL değerinde 3 projeye imzamızı atacağız. Bugün, çevrede faaliyet gösteren sanayi alanları arka arkaya dönüşüme tabi tutuluyor. Ayazağa’nın geleceğine güvenimiz tam” diye konuştu.

YÜZDE 120 ARTTI

Bugüne kadar inşaat sektöründeki tecrübeli firmalarla ortak üretim yapan Invest İnşaat kendi markası ile büyümeyi sürdürecek. Daha önce bölgede ortak girişimle Vadistanbul projesini de hayata geçirdiklerini hatırlatan Bahattin Uçar, “2012’de satışa sunduğumuz Vadistanbul’da bugün fiyatlar yüzde 120 artmış durumda. Şuan Ayazağa’da konut metrekare fiyatları 8 bin 500 TL ile 14 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Vadikoru projemizi bölge ortalamasına ve projenin donatılarına kıyasla ekonomik oranlarda ön satışa sunduk. Bir haftalık süre içinde gelen talep yaz dönemi olmasına karşın beklentimizin üzerinde oldu. Satış ofisimizi ziyaret edenlerden aldığımız yorumlar da oldukça memnun edici. Lansman öncesi dönemde yatırımcılarımıza avantajlar sunmak amacıyla fiyatlarımızı kısa bir süre için metrekaresi 8 bin TL seviyesinde tutuyoruz” dedi.

MODERN MİMARİ

Kendi markaları ile hayata geçen yeni projeleri Vadikoru hakkında da bilgi veren Uçar, “Projede 242 konut, 84 ofis, 12 ticari ünite yer alıyor. Vadikoru’da Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofislerinden İki Design’ın kurucusu Murat Kader’in imzası bulunuyor. Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve çevresindeki doğayla da bütünleşen Vadikoru’da 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. 67 metrekare ile 190 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip daireler hayata geçecek. Belgrad Ormanı’yla çevrili konumunun yanı sıra 6 bin 500 metrekare peyzaj ve sosyal yaşam alanına sahip Vadikoru, doğa ve şehir yaşamını bir araya getiriyor. Zengin sosyal donatı alanlarıyla öne çıkıyor” dedi.