700 milyarlık sektör yeni vizyon arıyor

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda perakende sektörünün yaşadığı sorunlar da konuşuldu. ÖTV ve KDV indirimleri ile birlikte perakende sektöründe bir toparlanma yaşandığı ifade edilirken, 2015’te uygulanmaya başlanan ek ithalat vergilerinin ve kurlardaki hızlı yükselişin satışlarda düşüşe neden olduğu belirtildi. Tüketimi kısmaya dönük olan bu tedbirlerin, perakende sektörünün büyümesinde bir engel oluşturduğuna dikkat çeken perakende sektörü temsilcileri, ekonomik canlanma için yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Sektör temsilcileri mobilya, kozmetik ve elektronik eşya satışlarında toplam 70 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşıldığını belirtti.



Kategori Mağazacıları Derneği’nin (KMD) Başkan Vekili ve Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder, ÖTV ve KDV indirimlerinin beyaz eşya sektöründe yarattığı yüzde 30’luk büyümeye rağmen mobilyada ertelenen taleplerin tam olarak ortaya çıkmadığını söyledi. Perakende sektörünün ekonominin can damarı olarak büyümeyi sağlayacak bir motor görevi görmesi gerektiğini söyledi.