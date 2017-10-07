70 yaşındaki annesine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı Kezban Saçılık, o gün yaşadıklarına ilişkin olarak, “Veli’yi yere düşürdüler. Hepsi birden saldırdı. Veli, yere düştükten sonra dayak yemesini engellemek için araya girip üstüne kapanacaktım. O anda polislerden birisi, dönüp gözüme gaz sıktı. Gözümü açamadım, yere düştüm. Başıma da vurmuşlar” dedi.

O ANDA CANIM ÇOK ACIYOR

Oğlunun işine iade edilmesi için yaptığı eylemlerde polis şiddetine maruz kaldığını da belirten Kezban Saçılık, “Oğlum haklı. Hırsızlık etmedi, devleti soymadı. Oğluma yapılanları görünce dayanamıyorum. Sanki o plastik mermiler bana gelse daha iyi diyorum. Dokunmaya kıyamadığım oğlumu onlar yerde sürüklüyorlar. Bir anne o anda ne hissedebilir? Canım çok acıyor o anlarda” sözleriyle tepkisini dile getirdi.