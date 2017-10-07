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    70 yaşındaki annesine soruşturma

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    07.10.2017 - 23:41 | Son Güncelleme:

    ‘Hayata Dönüş’ operasyonu sırasında kolunu, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile işini kaybeden Veli Saçılık’ın 13 Haziran’da yaptığı eyleme uzaktan destek veren annesi 70 yaşındaki Kezban Saçılık’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı Kezban Saçılık, o gün yaşadıklarına ilişkin olarak, “Veli’yi yere düşürdüler. Hepsi birden saldırdı. Veli, yere düştükten sonra dayak yemesini engellemek için araya girip üstüne kapanacaktım. O anda polislerden birisi, dönüp gözüme gaz sıktı. Gözümü açamadım, yere düştüm. Başıma da vurmuşlar” dedi.

    O ANDA CANIM ÇOK ACIYOR

    Oğlunun işine iade edilmesi için yaptığı eylemlerde polis şiddetine maruz kaldığını da belirten Kezban Saçılık, “Oğlum haklı. Hırsızlık etmedi, devleti soymadı. Oğluma yapılanları görünce dayanamıyorum. Sanki o plastik mermiler bana gelse daha iyi diyorum. Dokunmaya kıyamadığım oğlumu onlar yerde sürüklüyorlar. Bir anne o anda ne hissedebilir? Canım çok acıyor o anlarda” sözleriyle tepkisini dile getirdi. 

    Etiketler: Hayata Dönüş , gazetehaberleri , OHAL , Veli Saçılık
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