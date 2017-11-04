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    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

    Savaş Özbey
    04.11.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

    “Yaşamak şakaya gelmez” diye başlamış bir şiirinde; “Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak” diye bitirmiş öbüründe Nâzım. Ertelenmiş haytalıklar, vakit bulunamamış incelikler, kendinden sakınılmış özenler, kıyılamamış paralar, cesaret edilmemiş maceralar... Çalışma arkadaşlarımıza, gustosuna güvendiğimiz insanlara, daha önceden yapılmış listelere başvurduk; size ilham verebilecek öneriler, fikirler derledik. Belki çoğunu yaptınız. Belki bazılarına şimdi niyetleneceksiniz. Belki de eksik bulup kendi listenizi düzeceksiniz. Yeter ki listenize sevgi, aşk, öpücük, kahkaha eşlik etsin...

    1-Türkiye’yi ya da herhangi bir başka ülkeyi boydan boya araba sürerek gez.
    2-Semtinde kurulan bütün pazarları sırayla gez. Mümkün olan her şeyi kıyasla: Hangisinde organik yumurta daha ucuz, kimin domatesi daha lezzetli...
    3- Bir sahafa girip en az 50 yıl önce basılmış bir kitap/dergi al. Kendine aromalı bir çay ya da özel bir kahve yapıp bütün pazar sayfalarında kaybol.
    4- Bir yakınından sana hayatının şakasını hazırlamasını iste. Süre sınırı koyma ama en fazla beş yıl sonra affet.
    5-Gece kafanı kaldır ve uzun uzun aya bak. Ve ona senden önce kimlerin baktığını düşün: Nazım Hikmet, Sezen Aksu, Naim Süleymanoğlu...
    6- Bu sırrını saklayacak biriyle ıssız bir ormanda ya da bir dağ başında yarım saat boyunca avazın çıktığı kadar bağırarak ya da şarkı söyleyerek rahatla. Bir TV programında anlatmıştı; Perran Kutman Belgrad Ormanı’nı tercih ediyormuş.

    7-“Tek başına, hiç plan yapmadan, bilmediğin uzak bir ülkeye git.”
    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

    Oyuncu Gonca Vuslateri

    8- Kötü giden bir işyerinden ayrıl. Eğer sen ayrılmadan onlar seni kovarsa, patronuna gülerek teşekkür et.
    9- “Okudum” deyip okumadığın, “İzledim” deyip izlemediğin kitap/filmlerden birini seç ve oku/seyret. Ama ‘Aşkı Memnu’ olmasın.
    10-Bir gece dışarıda uyu. Çadırsız, tentesiz. Kuzey ışıklarının altında yahut çöl safarisinde. Çok mu pahalı? En yakın ve güvenli plajdaki bir şezlong da olur.
    11- Bir keçiyle gireceğin kararlılık savaşından muzaffer çık ve kovayı devirmeden onun sütünü sağ.

    12-Yazın ateşböceği avına çık. Bir düzine olunca hepsini sal.

    13-Çok yüksek olmayan bir teknenin güvertesinden Ege’nin masmavi sularına atla. Mutlaka resim çektir.
    14- Bir yavru şempanzeye, papağana ya da köpeğe bir numara öğret. Unutmayacağından emin olmak için onu mutlu edip ödüllendir.
    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

    15- “Oğlum-kızım oldu” gibi bir mazerete ihtiyaç yok. Küçük-büyük fark etmez. Bir mekândaki tanıdık-tanımadık herkese bir şey ısmarla. Bak nasıl sosyalleşiyorsun.

     16- “Nobel alsın almasın, al eline kalemi, arkanda bir roman bırak.”
    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

    Yönetmen Onur Ünlü

     17- Bir denizkaplumbağasıyla birlikte yüz. Haziran-eylül arası bir Caretta caretta’ya rastlama ihtimalinin çok yüksek olduğu Dalyan İztuzu Plajı’na merkezdeki PTT’den kalkan dolmuşlarla 20, küçük nehir tekneleriyle yarım saatte ulaşabilirsin.
    18- Senin için değerli olan bir şeyi göm. Yerinin haritasını yap ve sonraki kuşaklara bir sürpriz bırak.
    19-Gizemli bir yeri ziyaret et. Mesela Romanya’da Drakula’nın şatosu. Yahut Mersin’deki Yedi Uyurlar Mağarası...
    20- Aynı listeyi senden 20 yaş genç ve 20 yaş yaşlı insanlar için yap.
    21-Eski Türk filmlerini tekrar tekrar izlemekten mutlu oluyorsan, üstelik de Yeşiçam artisti değilsen, o havayı biraz solumak için, Taksim’de oyuncuların hâlâ gittiği Çiçek Bar’da kendine bir akşamüstü birası/kahvesi ısmarla. (0543) 317 12 27
    22-  “Kutupta, yüzlerce yıllık buzullardan kopardığın parçalarla kokteyl hazırla.”
    Doğa yazarı Yücel Sönmez

     

    23-Kendi giyeceğini yap. Mesela kazak ör... Peki bere. Tamam, atkı da olur. Bir çil yün, iki örgü şişiyle birlikte 15-20 lira.
    24-Tehlikeli bir hayvan besle. Aç olmamasına, yaşlı ve yavaş olmasına dikkat etmekte fayda var tabii. Mesela belki piranha türleri hakkında bilgi almak istersin: www.piranhalar.com
    25- Vücudunu şımart, hiç yaptırmadığın bir bakımı dene: Peeling, ayak masajı ya da tarihi bir hamamda köpük banyosu... Çemberlitaş Hamamı’nda 125 lira.

    26- Hep sahip olmak istediğin o lüks otomobili bir günlüğüne de olsa kirala. Google’a ‘rent a car’ yazınca alternatif ibadullah.
    27- Dostlarına konulu bir ziyafet ver: Bu tema bir renk de olabilir; bir bölge ya da bir malzeme... Sadece baştan kural koy, o ürünle yapılan altı çeşit tatlı varsa altısı da olsun masada.
    28- Stadyumda Meksika dalgasını başlat, rakip takımın taraftarlarıyla aynı anda İzmir Marşı söyle.

    29- “Glastonbury gibi binlerce kişinin katıldığı bir festivalde kalabalık ve müzikte kaybol.”
    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey
    Müzik yazarı Kanat Atkaya

    AÇ KESENİN AĞZINI....

    30- Yeni yıla bir kez Türkiye’de lapa lapa kar yağarken Güney Yarıküre’de mayoyla denizde gir.
    31- Bir motorcu grubuyla bir ülkeyi, mesela İspanya’yı gez: www.motorcular.com.
    32- Dünya turuna çık. MSC Cruises 2020’debeş kıtada, 116 gece sürecek bir gemi yolculuğu başlatıyor. Türk parasıyla 166 bin lira: www.msccruises.com.tr
    33- Abone ol, jetle uç: www.jetsmarter.com
    34- Bir yabancı dili öğrenmek için onun konuşulduğu ülkeye git, bir süre orada yaşa.
    35-Torununun takmaktan gurur duyacağı kallavi bir bir saat, yüzük ya da başka bir aksesuar al.
    36- Sicilya’da Etna’ya tırman, krater dumanlarına karşı, kül tepelerinin üzerinde yerel Fuoco del Vulcano iç.
    37-Belmond Coppacabana Palace’ın balkonundan Rio Karnavalı’nı izle.
    38- Michelin yıldızlı bir restoranda yemek ye. Misal, Paris Four Seasons Hotel’deki Le Cinq.
    39- Las Vegas’taki Bellacio ya da Mirage gibi ünlü bir otelde özel parti ver.
    40- Martta Monaco’daki Rose Ball’da dünya aristokrasisiyle takıl.
    41- Nou Camp ya da Bernabeu’da El Classico’yu canlı izle.
    42- Cannes Film Festivali’nin after party’si AmFor’da dünya starlarıyla birlikte partile.
    43- Sırf Guernica tablosunun önünde yarım saat dikilmek için atla Madrid’e git: www.museoreinasofia.es

    44-En son Meryem Uzerli hayır işi için bir Arap şeyhiyle yemeğe çıktığını açıklamıştı... Parasını bastır, bir dünya ünlüsüyle hayır işi yemeğine çık:
    www.charitybuzz.com

    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

     

    45- Safkan bir atla hemvücut olup uç. İstanbul Binicilik Kulübü’nün Çekmeköy’deki tesislerinde 100 lira bir saat ders alınabiliyor: www.istanbulbinicilik.com.
    46- Palamudu lüferden, toriği kofanadan ayırmayı öğren. İstanbul balık demektir.

    47-Asansör kullanmadan bir gökdelene tırman. Sıkıcı mı? Galata Kulesi’nin dar merdivenleri de olur. Giriş ücreti öğrenci 5, tam 10 lira.

    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

    48- Bir hafta boyunca anne-baban gibi yaşa: Cep telefonsuz, mail’siz, sosyal medyasız...

    49-“Kendini kendi ağırlığının hafifliğine bırak, paraşütle bir uçaktan atla.”

    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

    Müzisyen Ayşe Hatun Önal

    50- Bir protestoya katıl. İklim değişikliği ya da çalışma koşulları...
    51- Bitir ya da bitireme ama bir maratona katıl. İstanbul Maratonu 12 Kasım’da.
    52- Yerel bir yarışmaya katıl. Tahta arabalarla yarışılan Formulaz Rize’de ve Sarıyer’de yapılıyor.
    53- Bir drone uçur. Bugün Games Week İstanbul’un son günü. CNR’da ücretsiz ders al.
    54- Arkadaşın, çocuğun, eşin ya da annen... Birinin onu ne kadar sevdiğini bilesine izin ver. Bir şiir yaz, kendi sesinden oku.
    55-Atış talimi yap. Ama sonra silahı orada bırak. Mesela Poligonclub: (0212) 288 38 38

    56-“Göçüp gitmeden manevi mirasını bırak, sırlarını birine emanet et.”

    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

    Tiyatrocu Ali Poyrazoğlu

    AÇ KALBİNİN
    KAPILARINI...
    57- Hasta olmadığın bir zamanda hastane ziyaret et. Belki şanssız biri olduğunu düşündüğünde kendine ve başkalarına haksızlık ediyorsundur.
    58- Kan bağışı yap.
    59- Bir evsize yemeğini ver. Gönüllülerle onlara yemek dağıt: www.corbadatuzunolsun.org
    60-Hayvanlara yardım et. Oyuncu Dolunay Soysert bunun için hep veteriner olmak istermiş ama veterinerlik şart değil, Sahipsiz hayvanları Koruma Derneği gibi derneklerde görev alabilirsin: www.shkd.org
    61- Yeni bir yaşa bastığın her doğumgününde kızgın olduğun birini affet.
    62-Sultanahmet Meydanı’nda sabah ezanların oluşturduğu kanonu dinle.
    63- Bir haber yap. Mesela Aydan Şener hep gazeteci olmak istermiş ama artık bunun için bir medya kuruluşunda çalışmaya gerek yok, vatandaş gazeteciliği sayesinde topluma yararın dokunsun.

    64-“Tayland’da Koh Samui Adası’ndaki dolunay partilerinden birine katıl.”
    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey
    Trend yazarı Onur Baştürk

    65-Teknolojik bir spor yap: Mesela altından su püskürtüp seni havaya kaldıran flyboard... Yazları Bodrum Highlight Hotel’de: (0252) 385 59 59

    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

    66-Lüzumsuzundan bir tabunu yık, “Asla yapmam” dediğin bir şeyi yap.
    67- Bir çalgı, bir dans ya da bir zanaat öğren, mesela kendi kilimini doku: www.ismek.ist

    68- “Kendi kısa filmini çek. Zor mu geldi? Otur, çekilmişleri seyret. Uzun ya da kısa.”

    70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

    Sinema yazarı Uğur Vardan

    69-Meşhur yemeğin olacak bir yemek araştır. Hatta isim ver: ‘Medeniyetler Savaşı’... Kabul, daha iyi bir isim de bulunabilir.

    70-Kendi ismini google’la, internetin yoksa insanlara sor.

    Etiketler: HAYAT
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