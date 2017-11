70 yaşına kadar yapmanız gereken 70 etkileyici şey

1-Türkiye’yi ya da herhangi bir başka ülkeyi boydan boya araba sürerek gez.

2-Semtinde kurulan bütün pazarları sırayla gez. Mümkün olan her şeyi kıyasla: Hangisinde organik yumurta daha ucuz, kimin domatesi daha lezzetli...

3- Bir sahafa girip en az 50 yıl önce basılmış bir kitap/dergi al. Kendine aromalı bir çay ya da özel bir kahve yapıp bütün pazar sayfalarında kaybol.

4- Bir yakınından sana hayatının şakasını hazırlamasını iste. Süre sınırı koyma ama en fazla beş yıl sonra affet.

5-Gece kafanı kaldır ve uzun uzun aya bak. Ve ona senden önce kimlerin baktığını düşün: Nazım Hikmet, Sezen Aksu, Naim Süleymanoğlu...

6- Bu sırrını saklayacak biriyle ıssız bir ormanda ya da bir dağ başında yarım saat boyunca avazın çıktığı kadar bağırarak ya da şarkı söyleyerek rahatla. Bir TV programında anlatmıştı; Perran Kutman Belgrad Ormanı’nı tercih ediyormuş.

7-“Tek başına, hiç plan yapmadan, bilmediğin uzak bir ülkeye git.”





Oyuncu Gonca Vuslateri

8- Kötü giden bir işyerinden ayrıl. Eğer sen ayrılmadan onlar seni kovarsa, patronuna gülerek teşekkür et.

9- “Okudum” deyip okumadığın, “İzledim” deyip izlemediğin kitap/filmlerden birini seç ve oku/seyret. Ama ‘Aşkı Memnu’ olmasın.

10-Bir gece dışarıda uyu. Çadırsız, tentesiz. Kuzey ışıklarının altında yahut çöl safarisinde. Çok mu pahalı? En yakın ve güvenli plajdaki bir şezlong da olur.

11- Bir keçiyle gireceğin kararlılık savaşından muzaffer çık ve kovayı devirmeden onun sütünü sağ.

12-Yazın ateşböceği avına çık. Bir düzine olunca hepsini sal.

13-Çok yüksek olmayan bir teknenin güvertesinden Ege’nin masmavi sularına atla. Mutlaka resim çektir.

14- Bir yavru şempanzeye, papağana ya da köpeğe bir numara öğret. Unutmayacağından emin olmak için onu mutlu edip ödüllendir.







15- “Oğlum-kızım oldu” gibi bir mazerete ihtiyaç yok. Küçük-büyük fark etmez. Bir mekândaki tanıdık-tanımadık herkese bir şey ısmarla. Bak nasıl sosyalleşiyorsun.

16- “Nobel alsın almasın, al eline kalemi, arkanda bir roman bırak.”





Yönetmen Onur Ünlü

17- Bir denizkaplumbağasıyla birlikte yüz. Haziran-eylül arası bir Caretta caretta’ya rastlama ihtimalinin çok yüksek olduğu Dalyan İztuzu Plajı’na merkezdeki PTT’den kalkan dolmuşlarla 20, küçük nehir tekneleriyle yarım saatte ulaşabilirsin.

18- Senin için değerli olan bir şeyi göm. Yerinin haritasını yap ve sonraki kuşaklara bir sürpriz bırak.

19-Gizemli bir yeri ziyaret et. Mesela Romanya’da Drakula’nın şatosu. Yahut Mersin’deki Yedi Uyurlar Mağarası...

20- Aynı listeyi senden 20 yaş genç ve 20 yaş yaşlı insanlar için yap.

21-Eski Türk filmlerini tekrar tekrar izlemekten mutlu oluyorsan, üstelik de Yeşiçam artisti değilsen, o havayı biraz solumak için, Taksim’de oyuncuların hâlâ gittiği Çiçek Bar’da kendine bir akşamüstü birası/kahvesi ısmarla. (0543) 317 12 27

22- “Kutupta, yüzlerce yıllık buzullardan kopardığın parçalarla kokteyl hazırla.”

Doğa yazarı Yücel Sönmez

23-Kendi giyeceğini yap. Mesela kazak ör... Peki bere. Tamam, atkı da olur. Bir çil yün, iki örgü şişiyle birlikte 15-20 lira.

24-Tehlikeli bir hayvan besle. Aç olmamasına, yaşlı ve yavaş olmasına dikkat etmekte fayda var tabii. Mesela belki piranha türleri hakkında bilgi almak istersin: www.piranhalar.com

25- Vücudunu şımart, hiç yaptırmadığın bir bakımı dene: Peeling, ayak masajı ya da tarihi bir hamamda köpük banyosu... Çemberlitaş Hamamı’nda 125 lira.

26- Hep sahip olmak istediğin o lüks otomobili bir günlüğüne de olsa kirala. Google’a ‘rent a car’ yazınca alternatif ibadullah.

27- Dostlarına konulu bir ziyafet ver: Bu tema bir renk de olabilir; bir bölge ya da bir malzeme... Sadece baştan kural koy, o ürünle yapılan altı çeşit tatlı varsa altısı da olsun masada.

28- Stadyumda Meksika dalgasını başlat, rakip takımın taraftarlarıyla aynı anda İzmir Marşı söyle.

29- “Glastonbury gibi binlerce kişinin katıldığı bir festivalde kalabalık ve müzikte kaybol.”



Müzik yazarı Kanat Atkaya



AÇ KESENİN AĞZINI....

30- Yeni yıla bir kez Türkiye’de lapa lapa kar yağarken Güney Yarıküre’de mayoyla denizde gir.

31- Bir motorcu grubuyla bir ülkeyi, mesela İspanya’yı gez: www.motorcular.com.

32- Dünya turuna çık. MSC Cruises 2020’debeş kıtada, 116 gece sürecek bir gemi yolculuğu başlatıyor. Türk parasıyla 166 bin lira: www.msccruises.com.tr

33- Abone ol, jetle uç: www.jetsmarter.com

34- Bir yabancı dili öğrenmek için onun konuşulduğu ülkeye git, bir süre orada yaşa.

35-Torununun takmaktan gurur duyacağı kallavi bir bir saat, yüzük ya da başka bir aksesuar al.

36- Sicilya’da Etna’ya tırman, krater dumanlarına karşı, kül tepelerinin üzerinde yerel Fuoco del Vulcano iç.

37-Belmond Coppacabana Palace’ın balkonundan Rio Karnavalı’nı izle.

38- Michelin yıldızlı bir restoranda yemek ye. Misal, Paris Four Seasons Hotel’deki Le Cinq.

39- Las Vegas’taki Bellacio ya da Mirage gibi ünlü bir otelde özel parti ver.

40- Martta Monaco’daki Rose Ball’da dünya aristokrasisiyle takıl.

41- Nou Camp ya da Bernabeu’da El Classico’yu canlı izle.

42- Cannes Film Festivali’nin after party’si AmFor’da dünya starlarıyla birlikte partile.

43- Sırf Guernica tablosunun önünde yarım saat dikilmek için atla Madrid’e git: www.museoreinasofia.es

44-En son Meryem Uzerli hayır işi için bir Arap şeyhiyle yemeğe çıktığını açıklamıştı... Parasını bastır, bir dünya ünlüsüyle hayır işi yemeğine çık:

www.charitybuzz.com





45- Safkan bir atla hemvücut olup uç. İstanbul Binicilik Kulübü’nün Çekmeköy’deki tesislerinde 100 lira bir saat ders alınabiliyor: www.istanbulbinicilik.com.

46- Palamudu lüferden, toriği kofanadan ayırmayı öğren. İstanbul balık demektir.

47-Asansör kullanmadan bir gökdelene tırman. Sıkıcı mı? Galata Kulesi’nin dar merdivenleri de olur. Giriş ücreti öğrenci 5, tam 10 lira.

48- Bir hafta boyunca anne-baban gibi yaşa: Cep telefonsuz, mail’siz, sosyal medyasız...

49-“Kendini kendi ağırlığının hafifliğine bırak, paraşütle bir uçaktan atla.”





Müzisyen Ayşe Hatun Önal

50- Bir protestoya katıl. İklim değişikliği ya da çalışma koşulları...

51- Bitir ya da bitireme ama bir maratona katıl. İstanbul Maratonu 12 Kasım’da.

52- Yerel bir yarışmaya katıl. Tahta arabalarla yarışılan Formulaz Rize’de ve Sarıyer’de yapılıyor.

53- Bir drone uçur. Bugün Games Week İstanbul’un son günü. CNR’da ücretsiz ders al.

54- Arkadaşın, çocuğun, eşin ya da annen... Birinin onu ne kadar sevdiğini bilesine izin ver. Bir şiir yaz, kendi sesinden oku.

55-Atış talimi yap. Ama sonra silahı orada bırak. Mesela Poligonclub: (0212) 288 38 38

56-“Göçüp gitmeden manevi mirasını bırak, sırlarını birine emanet et.”





Tiyatrocu Ali Poyrazoğlu

AÇ KALBİNİN

KAPILARINI...

57- Hasta olmadığın bir zamanda hastane ziyaret et. Belki şanssız biri olduğunu düşündüğünde kendine ve başkalarına haksızlık ediyorsundur.

58- Kan bağışı yap.

59- Bir evsize yemeğini ver. Gönüllülerle onlara yemek dağıt: www.corbadatuzunolsun.org

60-Hayvanlara yardım et. Oyuncu Dolunay Soysert bunun için hep veteriner olmak istermiş ama veterinerlik şart değil, Sahipsiz hayvanları Koruma Derneği gibi derneklerde görev alabilirsin: www.shkd.org

61- Yeni bir yaşa bastığın her doğumgününde kızgın olduğun birini affet.

62-Sultanahmet Meydanı’nda sabah ezanların oluşturduğu kanonu dinle.

63- Bir haber yap. Mesela Aydan Şener hep gazeteci olmak istermiş ama artık bunun için bir medya kuruluşunda çalışmaya gerek yok, vatandaş gazeteciliği sayesinde topluma yararın dokunsun.

64-“Tayland’da Koh Samui Adası’ndaki dolunay partilerinden birine katıl.”



Trend yazarı Onur Baştürk

65-Teknolojik bir spor yap: Mesela altından su püskürtüp seni havaya kaldıran flyboard... Yazları Bodrum Highlight Hotel’de: (0252) 385 59 59

66-Lüzumsuzundan bir tabunu yık, “Asla yapmam” dediğin bir şeyi yap.

67- Bir çalgı, bir dans ya da bir zanaat öğren, mesela kendi kilimini doku: www.ismek.ist

68- “Kendi kısa filmini çek. Zor mu geldi? Otur, çekilmişleri seyret. Uzun ya da kısa.”





Sinema yazarı Uğur Vardan

69-Meşhur yemeğin olacak bir yemek araştır. Hatta isim ver: ‘Medeniyetler Savaşı’... Kabul, daha iyi bir isim de bulunabilir.

70-Kendi ismini google’la, internetin yoksa insanlara sor.