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    70 saat sonra cesedi bulundu

    DHA
    17 Ağustos 2017 - 16:14Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 16:43

    Gaziantep'te Pazartesi günü çıkan ve 12 saatte söndürülen yangından bu yana haber alınamayan iplik fabrikasının sahibi 63 yaşındaki Tuncay Kara’nın cesedi, eğitimli köpeklerin de katıldığı aramayla olaydan 70 saat sonra bulundu.

    Sam Mahallesi’nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde geçen pazartesi günü saat 16.00’da yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 12 saatte söndürülebildi. Yangında fabrika sahibi Tuncay Kara’dan haber alınamaması üzerine soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla arama çalışması başlatıldı. Depo bölümünün tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası ulaşılamayan Tuncay Kara’nın bulunması için bugün de AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri ve işçiler ve Ankara’dan getirilenÿözel eğitimli ceset arama köpeklerinin de katılımıyla arama yaptı.

    70 SAAT SONRA BULUNDU

    Fabrikada arama çalışması yürüten 100 kişilik ekip, 70 saatlik arama sonrası Kara’nın cesedini deponun kuzeyinde bulunan arka kapısının yakınında saat 14.00’te buldu. Yanında cep telefonu da bulunan evli ve 3 çocuk babası Kara’nın kemik ve yanan doku parçaları, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Etiketler: Kayıp , fabrikatör , yangın , Gaziantep
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