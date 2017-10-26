Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>70 muvazzaf asker için daha yakalama kararı çıkarıldı

    70 muvazzaf asker için daha yakalama kararı çıkarıldı

    Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)
    26.10.2017 - 09:23 | Son Güncelleme:

    KONYA merkezli 31 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 70 asker hakkında yakalama kararı verildi. Operasyon ve gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    Soruşturma kapsamında örgütün itirafçı olduğu öne sürülen 'Mahrem imamları'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki örgüt mensubu 700 muvazzaf askerin ismini verdiği iddia edildi. Daha önce 68 askerin gözaltına alındığı Konya’da 70 asker hakkında daha yakalama kararı çıkması üzerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün 'Mahrem imamı' olduğu iddiasıyla daha önce gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı oldu.

    İtirafçı mahrem imamların örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 700 muvazzaf askerin ismini verdiği iddia edildi. Bunun üzerine ilk olarak 70 asker hakkında yakalama kararı verildi ve bu kapsamda geçen 10 Ekim günü 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 68 muvazzaf askerden 36’sı tutuklandı, 32’si de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmaları üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    İKİNCİ OPERASYON

    İlk operasyonun ardından 46 subay, 20 astsubay, 4 uzman erbaş olmak üzere 70 asker hakkında daha yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon ve gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    Etiketler: mahrem imam iddiası , muvazzaf asker
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri