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    70 kişinin katili Macaristan’da yakalandı

    AA
    26.10.2017 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Macar polisinin Pakistan’da 70 kişiyi öldürme suçundan Interpol tarafından aranan bir zanlıyı Hırvatistan-Sırbistan-Macaristan sınır bölgesinde yakaladığı bildirildi.

    MACARİSTAN’ın Bacs-Kiskun Bölgesi Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Macar polislerin ülkenin güney sınırında yaptıkları kontrol esnasında hakkında cinayet suçlamasıyla uluslararası tutuklama kararı bulunan bir kişinin yakalandığı belirtildi. 

    Açıklamada, Hırvatistan-Sırbistan-Macaristan üçlü sınır bölgesinde yakalanan zanlının insan kaçakçılarının yardımı ile Avusturya’ya geçmeyi planladığı bilgisine yer verildi.
    Pakistan polisi tarafından arananlar listesinin ilk sıralarında yer alan ve ‘Pakistan kasabı’ lakabı ile bilinen 35 yaşındaki A. Z.’nin kiralık katil olarak 70 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor.

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