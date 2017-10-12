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    70 bin mülteci yakını Almanya’ya gelmeyi bekliyor

    BERLİN
    12.10.2017 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Sığınma başvurusu kabul edilen 70 bin mültecinin aile fertleri, aile birleşimiyle Almanya’ya gelebilmek için bekliyor.

    YETKİLİLER, yaklaşık 70 bin mülteci yakınının, Almanya’nın Orta Doğu ülkelerindeki konsolosluklarına ve dış temsilciliklerine vize başvurusu için randevu istediğini açıkladı. Almanya’da, sığınma talebinde bulunan mülteciler taleplerinin kabul edilmesinden en erken iki yıl sonra ailelerini yanına alabiliyor. Önümüzdeki dönemde ise sığınmacıların ailelerini yanlarına alıp almayacağına, kurulması beklenen koalisyon hükümeti karar verecek. Ancak, CDU/CSU, Yeşiller ve FDP, bu konuda farklı görüşlere sahip. Birlik Partileri aile birleşimine karşı çıkarken, Yeşiller, mültecilerin aile fertlerini derhal getirmesini istiyor.
    Bu yıl aile birleşimi için yapılan başvuru sayısı, hükümetin tahminlerinin altıda kaldı. Hükümet, gelecek yılın sonuna kadar Almanya’ya yasal yollarla 100 ila 200 bin arasında mülteci yakınının geleceğini tahmin ediyordu. Ancak 2015 ile 2017 yılının ilk altı ayına kadar ki sürede vize verilen mülteci yakını sayısı 102 bin olarak belirlendi.

    Etiketler: ALMANYA , Mülteci , aile birleşimi
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