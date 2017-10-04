7 YÜZ’ün Yeni Bölümü “Hayatın Müziği” nin Fragmanı yayınlandı!

Başrolünde Damla Sönmez’in rol aldığı Hayatın Müziği ilk iki bölümden daha farklı bir yüzleşme hikayesi anlatıyor. Muteber bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalışan Pınar’ın bir türlü aşamadığı sosyal fobisiyle yüzleşme hikayesini, diğer bölümlerden farklı olarak trajikomik bir tonda anlatan Hayatın Müziği’nde Damla Sönmez başrolde yer alıyor. Uzun bir aradan sonra 7 YÜZ dizisiyle setlere dönen Janset’in de rol aldığı “Hayatın Müziği” Cuma akşamı saat 20:00’da sadece BluTV’de yayınlanacak.

İlk iki bölümü kadar heyecan dolu ve çok daha farklı bir türde olan “Hayatın Müziği”nin fragmanı da yayınlandı.