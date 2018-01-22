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    7 yıl sonra intikam cinayeti

    Mustafa KANLI/Hakan KABAHASANOĞLU/DHA
    22.01.2018 - 23:45 | Son Güncelleme:

    GİRESUN’da Mehmet Taştan (38), ağabeyi Metin Taştan’ı öldürmek suçundan tutuklu bulunan Adullah Gulle’yi (32) tedavi için getirildiği hastanede tabanca ile vurarak öldürdü.

    2010 yılında Metin Taştan’ı (36) tabanca ile öldürdüğü gerekçesiyle Şebinkarahisar Yarı Açık Cezaevinde tutuklu bulunan Abdullah Gulle, dün tedavi için Giresun Üniversitesi Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

    Jandarmalar eşliğinde getirildiği hastanede asansöre bineceği sırada Mehmet Taşdan’ın silahlı saldırısına uğrayan Abdullah Gülle vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinde 14 boş kovan tespit edildi. 

    Etiketler: Cinayet , gazetehaberleri , son dakika
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