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    7 yaşındaki Baran, görenleri şaşırtıyor

    Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
    19.09.2017 - 13:08 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 14:17

    BURSA'nın İnegöl İlçesi’nde, bu yıl ilkokula başlayan 7 yaşındaki Baran Barış’ın doğduğundan bu yana makas değmeyen uzun saçları, görenleri şaşırtıyor.

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    • Baran’ın saçına 7 yıldır makas değmedi
    • Baran’ın saçına 7 yıldır makas değmedi
    • Baran’ın saçına 7 yıldır makas değmedi
    • Baran’ın saçına 7 yıldır makas değmedi

    Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan Baran, uzun saçlarıyla dikkat çekiyor. 7 yıl önce doğan Baran’ın babası oğlunun giderek uzayan saçlarını çok beğendi ve kestirmeye kıyamadı.

    Baran'ın boyu 1 metre 10 santimetreyi bulurken, saç uzunluğu ise 55 santimetreye ulaştı. Aile, eğitim-öğretim dönemi başlamasına rağmen Baran’ın saçlarını kestirmeye yine kıyamadı. İnegöl'ün Fatih İlkokulu’nda birinci sınıfalayan Baran’ın erkek olduğunu farkeden öğretmenleri ve arkadaşları bu duruma şaşırıyor. Okul çıkışında Baran'ı almaya gelen annesi Hediye Barış, "4 çocuğumuz var. 4 erkek evladımızın 3'üncüsü Baran. Baran 7 yıl önce dünyaya geldi. 4 aylık olduğunda saçları çok güzel ve gürdü. Babası Osman Barış, çocuğumuzun saçlarını kestirmek istemedi. 2 yaşına geldi, saçlarının boyu iyice uzadı, kestirmeye kıyamadık. 7 yaşına geldi, ilkokulu başladı. Halen saçına makas değmedi" dedi.

    Baran’ı uzun saçlarıyla görenlerin çok şaşırdığını ifade eden anne Barış, "Bazen güzel tepkiler alıyoruz, bazen de çok şaşıranlar oluyor. İnanmayanlar çok oluyor. Siması da kıza benziyor. Kimse erkeğe benzetmiyor. Saç boyu beline kadar geliyor. Yıkıyoruz, krem sürüyoruz, bakım yapıyoruz. Baran da saçını kestirmek istemiyor. Öğretmenleri, Baran ile konuşacaklar. Baran'ı ikna edebilirlerse saçları kesilebilir" İfadelerini kullandı.


    Etiketler: baran barış , uzun saç , bursa
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