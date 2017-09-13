Meslek seçme hakkının olmadığını babasının da klarnetçi olduğunu söyleyen Serkan Çağrı “ Meslek seçme hakkım yoktu. Babam da klarnetçiydi. Çocukken oyuncak diye klarneti elime aldım ve 6 yaşında klarnet çalmayı öğrendim” dedi.



Çocukluğumu düşünüyorum



Klarnet çalarken duygulanmak için çocukluğunu düşündüğünü söyleyen Serkan Çağrı “ Klarnet çalarken hayatımın inişlerini ve çıkışlarını düşündüğüm çok oluyor. Çalmak için çalmak istemiyorum. Hislerin ön plana çıktığı bir iş bu. Duygulanmak için çocukluğumu düşünüyorum. Utangaç ve çok fazla içine kapalı bir çocuktum” dedi.



Spor işlerimi aksattırdı



Şarkıcı Özgün ile birlikte spora başladıklarını ve sürekli protein aldıkları için cebinin yandığını söyleyen Serkan Çağrı “ Spora başladım ve haftada 4 gün yapıyorum. Sporla birlikte tüm işlerim aksamaya başladı. Hiç bir şey yapamamaya başladım. Neredeyse tüm festivalleri kaçırmaya başlıyordum. Birde Özgün bana sürekli gaz veriyordu. Sürekli protein alıyorduk cebimizi yakmaya başladı” dedi.



Büyük oğlum futbolcu



Büyük oğlunun dünya futboluyla ilgilendiğini ve futbola çok hakim olduğunu söyleyen Serkan Çağrı “ Büyük oğlum futbolla ilgileniyor. Tüm dünya futboluna hakim herkes şaşırıyor bilgisine. Küçük oğlumda benim izimden geliyor klarnetle ilgileniyor” dedi.



7 yaşında kimliğim oldu



7 yaşına kadar kimliği olmadığını ve babasının okula gideceği zaman kendisine kimlik çıkartıldığını söyleyen Serkan Çağrı “ Okula gidene kadar 7 sene kimlik çıkartmamışlar bana. Nüfus memuru babama ne zaman doğdu dediğinde beni bir yaş büyük yazdırmış askere erken gideyim diye” dedi.



Çok titizim



Çok titiz birisi olduğunu ve enstrüman çalmasının dışında en iyi yaptığı işin temizlik olduğunu söyleyen Serkan Çağrı “ Çok titiz birisiyim. Enstrümandan sonra en iyi yaptığım iş temizlik yapmak. Stüdyoyu falan ben temizliyorum temizlikçi gelmiyor” dedi.



Beni kimse kırmasın



Birisine kırıldığı zaman o kişiye daha sonra zor ısındığını söyleyen Serkan Çağrı “ Birisine kırıldığımda bir daha zor ısınıyorum zor toparlanıyorum. Aileme eşime kardeşime de bunu söylüyorum beni lütfen kırmayın diye” dedi