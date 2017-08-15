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    7 üniversite 67 öğretim üyesi alacak    

    AA
    15 Ağustos 2017 - 09:51Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 09:51

    Yedi üniversite 67 öğretim üyesi istihdam edecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesine beş profesör ile altı doçent alımı yapacak. İsteyenler, 15 gün içinde Rektörlüğe başvuracak.

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    İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme, Tıp ve Mühendislik fakültelerinde istihdam edilmek üzere iki profesör ile üç yardımcı doçent alacak. Başvurular, 29 Ağustos'ta sona erecek.

    Abdullah Gül Üniversitesi de Mühendislik Fakültesine bir profesör alacak.

    Bingöl Üniversitesi Ziraat, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Veteriner fakültelerine bir profesör, dört doçent, 12 yardımcı doçent ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bir yardımcı doçent alımı gerçekleştirilecek.

    Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Tıp, Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat fakültelerine üç profesör ve dokuz yardımcı doçent ile Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokuluna da bir yardımcı doçent alımı yapılacak.

    Dumlupınar Üniversitesi de Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp ve Fen Edebiyat fakültelerinde istihdam edilmek üzere sekiz profesör ile altı doçent alınacak.

    Bozok Üniversitesi ise Tıp Fakültesine üç profesör ile iki doçent olmak üzere beş öğretim üyesi alınacak.

    Böylece toplam yedi üniversitede 67 öğretim üyesi istihdam edilecek.

    Etiketler: Üniversite , öğretim üyesi , profesör , Resmi Gazete
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