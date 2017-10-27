İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali” bu yıl 7. yaşını kutluyor. 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin program tanıtımı önceki akşam Swissotel’de yapıldı.
Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer'ün gerçekleştirdiği kısa konuşmanın ardından Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci bu yıl festival kapsamında yer alan filmleri ve etkinlikleri açıkladı.
Festival bu yıl yine ‘Yarışma’, ‘Panorama ve ‘İz Bırakanlar’ seçkisiyle seyircinin karşısına çıkacak, bu bölümler kapsamında 30 tane uzun metrajlı film seyirciyle buluşacak. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam on film yarışıyor. En iyi film10.000 Euro ödül alacak. Seyircilerin yarışma filmleri arasından seçtiği filme ise Habertürk seyirci ödülü verilecek.
Hitler’in düşmesinden sonraki karmaşık süreçte Amerika’ya gitmeye çalışan yedi arkadaşın hikayesini anlatan, Sam Garbarski imzalı Bye Bye Germany / Elveda Almanya festivalin açılış filmi olarak 2 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey’de gösterilecek.
Festival bu yıl uzun ve kısa film yarışmaları, gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları ile Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında seyirciyle buluşacak. Festivalin akademik kısmında ise ‘Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması’ konusunda akademik sunumlar gerçekleştirilecek.
Film listesi;
Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması
Ayaz
Davetsiz Konuk
Erkekler Ağlamaz
Geçmişteki Sır
Güzel ve İtler
Hayatın İçinde
Hemşire
Mor Ufuklar
Rehineler
Sofya Taksi
Adalet Terazisi
'76
1945
Bir Dönemin Sonu
Bir Öğlen Hikayesi
Dürüst Bir Adam
Ekmek Kırıntıları
Kanun Böyle
Kutsal Düzen
Küçük İnsanların Ülkesi
Labirent
Maden
Sevme Sanatı. Michaliny Wislockie’nin Hikayesi
Umudun Öteki Yüzü
Volt
İz Bırakanlar
Babam İçin
Bereketli Topraklar Üzerinde
Kayıp
Uçurtmayı Vurmasınlar
Ve Herkes İçin Adalet
Uluslararası Altın Terazi Kısa Film Yarışması
Cumartesi Düşü
Güney Kutbu
İçe Dönüş
İki Parça
İnsan
Mutlu Kedi
Mülteciler
Portakal
Yanlış İnanç
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