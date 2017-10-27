İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali” bu yıl 7. yaşını kutluyor. 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin program tanıtımı önceki akşam Swissotel’de yapıldı.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer'ün gerçekleştirdiği kısa konuşmanın ardından Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci bu yıl festival kapsamında yer alan filmleri ve etkinlikleri açıkladı.

Festival bu yıl yine ‘Yarışma’, ‘Panorama ve ‘İz Bırakanlar’ seçkisiyle seyircinin karşısına çıkacak, bu bölümler kapsamında 30 tane uzun metrajlı film seyirciyle buluşacak. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam on film yarışıyor. En iyi film10.000 Euro ödül alacak. Seyircilerin yarışma filmleri arasından seçtiği filme ise Habertürk seyirci ödülü verilecek.

Hitler’in düşmesinden sonraki karmaşık süreçte Amerika’ya gitmeye çalışan yedi arkadaşın hikayesini anlatan, Sam Garbarski imzalı Bye Bye Germany / Elveda Almanya festivalin açılış filmi olarak 2 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey’de gösterilecek.

Festival bu yıl uzun ve kısa film yarışmaları, gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları ile Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında seyirciyle buluşacak. Festivalin akademik kısmında ise ‘Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması’ konusunda akademik sunumlar gerçekleştirilecek.

Film listesi;

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması

Ayaz

Davetsiz Konuk

Erkekler Ağlamaz

Geçmişteki Sır

Güzel ve İtler

Hayatın İçinde

Hemşire

Mor Ufuklar

Rehineler

Sofya Taksi

Adalet Terazisi

'76

1945

Bir Dönemin Sonu

Bir Öğlen Hikayesi

Dürüst Bir Adam

Ekmek Kırıntıları

Kanun Böyle

Kutsal Düzen

Küçük İnsanların Ülkesi

Labirent

Maden

Sevme Sanatı. Michaliny Wislockie’nin Hikayesi

Umudun Öteki Yüzü

Volt

İz Bırakanlar

Babam İçin

Bereketli Topraklar Üzerinde

Kayıp

Uçurtmayı Vurmasınlar

Ve Herkes İçin Adalet

Uluslararası Altın Terazi Kısa Film Yarışması

Cumartesi Düşü

Güney Kutbu

İçe Dönüş

İki Parça

İnsan

Mutlu Kedi

Mülteciler

Portakal

Yanlış İnanç

Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok