7 ülkeden 40 yabancı öğrenci, göç için Mersinde

Erasmus Programı kapsamında bir dizi araştırma yapmak amacıyla Türkiye’nin ağırladığı farklı ülkelerden 40 öğrenci, Mezitli Belediyesi’nin konuğu oldu. Mezitli Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu’nun organizasyonun Mezitli Down Kafe’de gerçekleşen toplantıda, konuk öğrenciler bir hafta boyunca ilçede göçün sonuçlarıyla ilgili tanık oldukları konuları anlattı.



Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul’un da katıldığı toplantıda yaşadıkları ülkelerde benzeri göç hareketlerinde gerçekleştirdikleri uygulamalar hakkında bilgiler veren gençler, Türkiye’nin bu konuda yapması gerekenler hakkında görüşlerini paylaştı. Gençlere Mersin’de göçün yarattığı sorunlar ve buna karşı aldıkları tedbirleri anlatan Başkan Tarhan, "Mezitli, Türkiye’nin en yoğun Suriyeli göçünün yaşandığı ilçelerden birisi.

Resmi rakamlara göre nüfusumuzun dörtte biri Suriyelilerden oluşuyor. Belediye olarak bu sıkıntıyı aşacak, tedbirler almaya çalışıyoruz. Çok ciddi ele alınması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Göçmenlerin burada yaşadıkları süre içerisinde halkımızla uyumu için çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.



Öğle yemeğinde Down Sendromlu gençlerle buluşan konuk öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Mezitli Belediyesi Sanatevi’ni ziyaret ederek, burada gerçekleştirilen sanatsal etkinliklere katılan gençler, belediye bünyesinde kurulan Mezitli Dokuması yapılan atölyede incelemelerde bulundu.