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    7 saat bekleyip dehşet saçtı! Büyük şüphe...

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    11.10.2017 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Başakşehir’de, boşandığı bankacı eşi Selma Aslan’ı öldüren işadamı Mehmet Kaşıkçı intihar etti. Kaşıkçı’nın olaydan 7 saat önce siteye gelerek Aslan’ı beklediği, olay yerine geldiği aracın da olaydan sonra yerinde olmadığı anlaşıldı.

    41 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı ticaretle uğraşıyordu. 2014 yılında bankacı Selma Aslan’la tanışarak evlendi. Bir yıl evli kaldıktan sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandılar. Kaşıkçı, boşanmadan sonra eski eşini tehdit etmeye başladı. Mehmet Kaşıkçı, boşandıktan sonra iflas etti.

    7 saat bekleyip dehşet saçtı Büyük şüphe...Eşini telefonla tehdit etmeye başladı. Selma Aslan, mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Tehditler devam edince Aslan’ın ailesi Kaşıkçı’yla temas kurdu. Özür dileyerek bir daha tehdit etmeyeceğini söyledi. Kaşıkçı, boşandıktan sonra gittiği Avustralya’dan yaklaşık 2 ay önce döndü.

    Selma Aslan, Başakşehir Efes Sitesi’nde oturuyordu. Aslan, önceki akşam iş dönüşü evinin olduğu siteye geldi. Asansöre bineceği sırada, Kaşıkçı ortaya çıktı. Asansörün kapısını ayağıyla kapanmasına engel oldu. Elinde tabancası Aslan’ı tutarak dışarı çıkardı. Bu sırada iki komşusu yanındaydı. Aslan yardım istedi. Kaşıkçı, polis olduğunu söyleyerek komşularının yardım etmesine engel oldu. Bu sırada Aslan’a ateş ederek öldürdü.

    Daha sonra apartmanın kapısında başına ateş ederek intihar etti.

    Aracın olaydan sonra yerinde olmaması Kaşıkçı’nın olayda başka bir kişiden yardım aldığı şüphelerini doğurdu.

    Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

    Etiketler: kadın cinayetleri , selma aslan , Mehmet Kaşıkçı
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