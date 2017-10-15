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    7 milyon dolarlık soygunda flaş gözaltılar

    Halil COŞKUN- Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)
    15.10.2017 - 14:41 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ın Silopi İlçesi’nde bulunan Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’tan Türkiye’ye firmaların parasını taşıyan kurye aracının önünü keserek 7 milyon dolar soygun yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

    HIrak’tan Türkiye’ye firmaların paralarını getiren bir kurye aracının 2 Temmuz’da Habur sınır kapısı yakınlarında silahlı kişiler tarafından durdurulup 7 milyon doların çalınması ile ilgili soruşturma devam ederken, olay iligili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli Adliye’ye çıkarıldı.

    Soygunun yaşanması arından güvenlik güçleri bölgede yaptıkları aramada 7 milyon dolardan 1,2 milyon dolarını arazide bulurken, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başverlimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, soygunu gerçekleştirilenlerin yakalanmasını yönelik 3 aylık sürdürdükleri çalışmalar kapsamında geçen hafta düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına almıştı.

    Gözaltına alınan M.K., M.O., E.T., İ.B., F.A., H.E., zanlılar jandarmadaki ifade işlerinin tamamlanması üzerine bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Silopi Adliyesi’ne sevk edildi. Soygunla bağlantıları olduğu gerekçesiyle 2 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Etiketler: soygun
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