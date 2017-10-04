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    Hürriyet >Dünya>7 metrelik dev pitonu güreşerek öldürdü!

    7 metrelik dev pitonu güreşerek öldürdü!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Endonezya’da yaşayan 37 yaşındaki Robert Nababan, yol kenarında iki yayayı kenarı sıkıştıran 7 metre uzunluğundaki bir piton yılanı ile ölümüne bir kavgaya tutuştu. Cesur adam, korkunç yaralar almasına karşın kavgadan sağ çıkmayı başararak 2 kişinin hayatını kurtardı.

    İşinden evine döndüğü sırada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kişinin yoldan geçen dev bir piton yılanı nedeniyle zor anlar yaşadığını fark eden Nababan olaya anında müdahale etti.

    Bu noktadan sonra pitonla ‘ölümüne’ bir mücadelenin ortasında kalan Nababan, dev sürüngenle dövüşmeye başladı. Öyle ki, cesur adamın koluna pitonun bir dişi saplandı.

    7 metrelik dev pitonu güreşerek öldürdü

    Yılanı öldürmek zorunda kalan Nababan, olayın ardından acil olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

    Bir palmiye yağı tesisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nababan’ın tedavisi devam ediyor. Hasta yatağında olayları değerlendiren zavallı adam, “Yakalamaya çalıştım fakat kolumu ısırdı. Bir süre güreştik” şeklinde konuştu.

    7 metrelik dev pitonu güreşerek öldürdü

    Endonezya’nın Riau eyaletinde cadde ortasında meydana gelen olay, yoldan geçenlere de korku dolu anlar yaşattı.

    Hayatını kaybeden talihsiz piton ise köydeki bir çamaşır ipine asılarak sergilendi.

    Ülkede benzer bir şekilde, mart ayında dev bir yılanla mücadeleye girişen bir adam, yılanın midesinden çıkarılmıştı.

    Etiketler: Robert Nababan , endonezya , piton , yılan , Riau
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